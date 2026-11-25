IT之家 11 月 25 日消息，Meta 现已更新了 Windows 平台 Virtual Display 串流应用，新增摄像头和麦克风向 PC 转发、USB 有线串流，以及双向输入转发等功能，进一步增强 Quest 头显与电脑之间的协同能力。

Meta 表示，如今 Windows 系统可调用 Quest 头显前向透视摄像头，让用户与他人分享当前视野，也可以在兼容应用中将其选作视频输入源。此外，用户亦可利用虚拟前置摄像头在 Discord、Zoom 等 Windows 应用中使用自己的 Meta 虚拟形象进行视频通话。

在 USB 有线串流方面，Meta 称相应功能主要作为无线连接替代方案，适用于网络环境较差、公共 Wi-Fi 限制设备互相通信，或用户外出旅行且无法接入互联网等场景，用户首次通过 USB 连接设备时无需扫描二维码或输入 PIN 码，可以直接连接。

在双向输入转发功能方面，如今用户使用 Virtual Display 连接 Windows 时，可以使用 PC 配对的鼠标键盘同时操作 Quest 头显原生 Horizon OS 系统，进一步提升处理效率。

外媒 UploadVR 认为，这些更新也旨在为 Meta VR Glasses 铺路，Meta 已将生产力列为该机的主要使用使用场景之一。同时 Meta VR Glasses 外置计算模块支持 DisplayPort 输入，因此这款眼镜也可以作为 Mac、Windows PC 或游戏主机的外接显示设备使用。