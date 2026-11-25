IT之家 11 月 25 日消息，据外媒 Appleosophy 报道，沃尔玛在几周前刚刚为其 iPhone 应用和官方网站新增 Apple Pay 支持，但如今该公司又悄悄移除了这一选项，目前尚不清楚沃尔玛此举的具体原因。

报道称，目前在美国地区访问沃尔玛官方网站或使用其 iPhone 应用，已经无法看到 Apple Pay 支付选项。不过目前沃尔玛美国线下门店仍然支持 Apple Pay。

沃尔玛此次移除 Apple Pay 在线支付选项，其实延续了其长期以来对 Apple Pay 的谨慎态度。在美国，沃尔玛曾长期不接受包括 Apple Pay 在内的 NFC 非接触式支付方式，并明确表示更倾向于推广自家支付方案 Walmart Pay。

Walmart Pay 于 2016 年推出，但它并非像 Apple Pay 那样基于 NFC 的“碰一碰”支付，而是基于二维码基础设施：用户需在沃尔玛 App 中绑定借记卡或信用卡，结账时扫描二维码完成付款。沃尔玛还面向 Walmart+ 订阅用户提供 Scan & Go 扫码购物功能，用户可在购物时用沃尔玛或山姆会员店 App 扫描商品，再到自助结账台完成购买。

在此之前，沃尔玛曾尝试与其他大型零售商合作，试图通过自有移动支付系统 CurrentC 来阻击 Apple Pay，但该计划最终无疾而终。