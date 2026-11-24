IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 engadget 昨日（11 月 23 日）发布博文，报道称其已查阅 iPhone 18e 的 CAD 设计图（原文中并未给出），称苹果正在为其考虑全新的后置相机模组设计。

报道称本次设计调整主要体现在机身背面，不同于 iPhone 17e 设计，苹果 iPhone 18e 采用约 28 毫米 × 35 毫米的近方形凸起模组，放置单颗摄像头、LED 闪光灯和后置麦克风。

IT之家援引博文介绍，整体造型与 M5 iPad Pro 的相机模组有些相似，也让这款较低价机型在视觉上更接近高端 iPhone。

M5 iPad Pro 上的摄像头模块，图源：苹果

另外两款机型也有调整。iPhone 18 标准版预计沿用原有外观，相机模组厚度则从 3.45 毫米增至 3.8 毫米。iPhone Air 2 的机身厚度预计仍为 5.6 毫米，后摄可能升级为横向排列的双摄，模组同样加厚至 3.8 毫米。

消息源还透露 iPhone 18 和 Air 2 的灵动岛预估会沿用前代尺寸。

IT之家注：Engadget 是一家创办于 2004 年的老牌科技媒体，主要做消费电子新闻、产品实测、购买指南，以及游戏、新兴技术和数字文化报道。该媒体整体可信度较高，不过在苹果官方发布之前，关于 iPhone 18e 的爆料目前仅供参考。