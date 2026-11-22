IT之家 11 月 22 日消息，据科技媒体 Phoronix 昨天报道，Linux 7.4-rc4 内核预计将在今天发布，本次更新将带来多项修复和性能提升，以及值得关注的 NVMe 命名空间性能优化。

IT之家从原报道获悉，Linux 7.4-rc4 内核将支持并行删除 NVMe 命名空间（NVMe Namespaces）。作为参考，该功能可以将 NVMe 存储设备划分为多个逻辑隔离存储卷，主要适用于多租户环境、工作负载隔离和安全管理等场景。

此前，Linux 内核的 NVMe 命名空间删除代码采用串行逻辑，每次只能依次删除一个命名空间。在一些复杂的现代 Linux 服务器部署环境中，串行删除可能成为性能瓶颈。

软件工程师 Qiliang Yuan 提交了本次补丁，他在注释中写出了并行删除的实现方式：“nvme_remove_namespaces () 会依次删除控制器下的各个命名空间。每次删除操作都需要在 del_gendisk () 中等待 RCU 宽限期，分别针对该命名空间及其多路径头进行等待，总耗时约为 20 毫秒。”

“因此删除某个控制器（例如断开与 NVMe-oF 目标端的连接）所需时间与其命名空间数量成正比。当控制器拥有 64 个命名空间时，整个删除过程可能需要超过 1 秒。在提交 4e893ca81170（‘nvme_core: scan namespaces asynchronously’）之前，扫描操作也存在同样的问题。该提交通过异步方式实现了命名空间的并行添加。”

“现在我们可以采用相同的方式，用异步域并行删除这些命名空间，并在返回之前等待所有操作完成。每个命名空间的删除操作仍然需要等待约 20 毫秒，但这些等待过程现在可以重叠进行：由于 RCU 宽限期是全系统范围的，同时等待的删除操作可以共享同一轮宽限期，不必分别等待。”