IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（11 月 24 日）发布博文，报道介绍名为 XNULinux 的开源项目，宣称不依赖传统虚拟机，可在 Linux 电脑上直接运行 macOS 27 及其应用。

报道称该项目处于早期测试阶段，目前已能运行 macOS 27.2.1，并支持桌面、Dock，以及 Spotlight、Safari、备忘录和计算器等部分应用，但无法作为独立系统启动。

在实现方式上，不同于“黑苹果”（Hackintosh）或者虚拟机方案，XNULinux 项目把苹果开源的 XNU 内核作为可加载模块，嵌入未经修改的 arm64 Linux 内核中。这样在同一 CPU 上可以原生运行 macOS 和 Linux 进程，XNU 通过小型接口模块，从 Linux 获取内存、定时器、文件、网络和 GPU 等资源。

项目要求方面，目前要求 arm64 Linux 主机至少配备 16GB 内存，并需要用户自行提供 macOS 安装镜像；创建系统盘和编译 GPU 相关组件时，仍需一台可使用 Xcode 的 Mac。

XNULinux 目前 Nvidia DGX Spark，以及在 Apple Silicon Mac 的 arm64 Linux 虚拟机等少数硬件上测试运行。

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