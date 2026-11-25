IT之家 11 月 25 日消息，据外媒 WXYZ 7 报道，当地时间 11 月 20 日美国密歇根州出现一起亚马逊无人机送货事故，一架执行配送任务的 MK30 无人机在飞行过程中勾住光纤线路，导致螺旋桨受损，随后失控撞上居民车库屋顶，目前美国联邦航空管理局（FAA）正就此进行调查。

据报道，密歇根州亨廷顿伍兹市居民 Jim Brennan 于当地时间 11 月 20 日下单购买了一瓶洗发水，相应包裹使用无人机 Prime Air 服务配送，送货无人机成功将包裹投放到 Brennan 家后院，但返航过程中却勾住了一条光纤线路，导致一片螺旋桨脱落。无人机撞上邻居车库屋顶。

IT之家注意到，亚马逊 Prime Air 目前主要使用 MK30 电动配送无人机，单次最多可运送约 5 磅（约 2.27 千克）的包裹，并配备机载感知与避障系统，能够在飞行过程中识别并避开障碍物。不过，此次事故中，无人机显然未能识别较为纤细的光纤线路。美国联邦航空管理局预计将在调查中审查相关技术问题，以及亚马逊无人机配送的操作流程。

Brennan 的邻居 Logan Coomes 透露，亚马逊团队承诺协助修复车库屋顶，并当场向他提供了一张价值 100 美元（IT之家注：现汇率约合 667.8 元人民币）的礼品卡。亚马逊方面则表示，这是该公司在底特律附近开展无人机配送业务以来首次发生此类坠机事故。