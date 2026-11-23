IT之家 11 月 23 日消息，由 155 家儿童权益保护组织组成的联盟近日向亚马逊和 eBay 首席执行官发出公开信，呼吁两家电商平台停止销售搭载人工智能技术的玩具。联盟指出，这类产品价格低廉、购买门槛低，却缺乏充分的安全测试，可能给儿童带来多方面的风险。

公开信列举了 AI 玩具存在的诸多问题，包括生成色情内容、夸大未经证实的教育效果、侵犯用户隐私，以及向儿童提供寻找和使用家中危险物品的指导等。

IT之家注意到，这封公开信发布之际，美国公共利益研究组织（U.S. PIRG）刚刚公布了年度玩具安全调查报告。报告发现，与去年相比，部分 AI 玩具在安全性方面取得了重要进展，但仍有一些产品会与儿童进行不恰当的对话，并存在相当大的隐私风险。

例如，在测试过程中，Alilo Smart AI Bunny 智能 AI 兔子玩具不仅告诉测试人员应该在家中什么地方寻找漂白剂，还解释了“恋物癖”一词的含义，讨论具体的性行为场景，解释润滑剂的用途，甚至建议使用“带衬垫的束缚手铐、柔软的软鞭或羽毛挠痒工具”。

随后，亚马逊将这款兔子玩具以及另一款能够进行色情对话的玩具从平台下架。公开信指出，仅在亚马逊美国站，就发现有超过 50 款 AI 玩具在售。

公开信强调：“这些产品应该在进入儿童市场之前就被证明是安全的，而不是等到发现危害后，再一款接一款地下架。”

此次联合行动由儿童权益保护组织 Fairplay、Alliance 4 Children CIC 和 Set@16 牵头发起。

上周五，亚马逊向美国公共利益研究组织表示，公司正在调查相关问题，并已下架部分玩具。

亚马逊在给该组织的声明中表示：“亚马逊始终将儿童和家庭的安全放在重要位置。随着这项技术不断发展，我们正在与行业内的合作伙伴以及政府部门合作，确保为这类产品建立适当的安全防护机制。”

针对 Mashable 的置评请求，eBay 也回应了这封公开信。eBay 发言人在电子邮件中表示：“我们致力于保护平台上的买家和卖家，并持续评估相关政策，与监管机构保持沟通，确保平台始终安全、值得信赖，并能够适应不断变化的安全标准。”

亚马逊也表示，平台要求所有第三方卖家销售的商品遵守适用的法律法规。亚马逊在电子邮件中再次强调：“亚马逊始终将儿童和家庭的安全放在重要位置。随着这项技术不断发展，我们支持行业和政府各方共同努力，为相关产品建立适当的安全防护机制。”

公开信还提到，加利福尼亚州已经通过相关规定，将从 2027 年 1 月起禁止向 16 岁以下儿童销售配备陪伴型聊天机器人的玩具。此外，美国国会也有一项法案提议禁止在玩具中使用 AI 聊天机器人。

不过，联名组织认为，亚马逊和 eBay 没必要等到相关禁令正式生效才采取行动。

公开信最后直接向两家电商平台喊话：“你们不必等到那一天。电商平台有责任确保所售商品的安全，而且你们本来就有下架不安全商品的机制。”