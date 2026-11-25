IT之家 11 月 25 日消息，Meta 现已面向美国地区的 Quest 3 和 Quest 3S 用户开放 3D 电影租赁和购买服务，用户可以通过设备上的 TV 应用观看 150 多部 3D 影片，包括《阿凡达》《蜘蛛侠：英雄远征》《侏罗纪世界：重生》和《魔法坏女巫：第二部》等。

Meta 建议用户在全新的 Theater（影院）环境中观看电影，该环境随 Horizon OS 2.10 开始逐步推送，启用后会暂时将用户的 VR Home 环境切换为一间大型影院风格的空间，并采用高分辨率材质。根据播放内容，影院环境似乎还会呈现实时动态光照效果。

外媒 UploadVR 表示，此次 3D 电影片库的一大亮点，是 Billie Eilish 的演唱会电影《Hit Me Hard and Soft: The Tour》。该片由 Billie Eilish 与詹姆斯 · 卡梅隆联合执导，目前仅能在 Meta Quest 平台以 3D 形式租赁或购买，独家上线期限截至 2026 年 12 月 31 日。

这部电影于 2026 年 5 月 8 日在影院上映，完整片名为《Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)》。影片由 Lightstorm Earth、Darkroom Films 和 Interscope Films 联合制作，卡梅隆旗下 Lightstorm Vision 团队则负责开发电影 3D 影像拍摄系统。

Meta 介绍称，由于 Billie Eilish 在演唱会中使用 360 度舞台，观众环绕舞台就座，Lightstorm Vision 团队因此专门开发了一套适用于远距离拍摄的 3D 系统。借助这套系统，制作团队能够从较近距离拍摄演出画面，同时避免在 Billie Eilish 与歌迷之间架设摄像机。此外，舞台上还设置了另一台 3D 摄像机，让观众能够从歌手身旁的视角观看演出，获得身临其境的体验。