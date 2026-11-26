IT之家 11 月 26 日消息，彭博社昨日（11 月 25 日）发布博文，报道称黄仁勋时隔 11 天重返英伟达担任首席执行官后，公司股价大幅反弹，令一批提前押注股价回升的期权交易员获得惊人收益。

根据网友 u/Outrageous-Voice1459 在 Reddit 社区发帖内容，他于 11 月 20 日周五买入价值 1.9 万美元（IT之家注：现汇率约合 12.7 万元人民币）的英伟达看涨期权，并在周一开盘时卖出，锁定 37.69 万美元（现汇率约合 251.7 万元人民币）利润。他随后留言称“开盘即卖出，谢谢 Jensen”，并表示这笔交易相当于自己年薪的十倍。

截至上周五，英伟达股价在 11 月已累计下跌 39%，市场一度对其能否恢复信心产生疑虑。然而，仍有部分交易员选择押注反弹，买入在股价上涨时价值会随之提升的看涨期权。

英伟达董事会周一重新任命黄仁勋为首席执行官的消息成为市场转折点。公司股价当天飙升 31%，收于 165.05 美元（现汇率约合 1,102 元人民币）。这一突如其来的上涨，使上述 Reddit 用户的 1.9 万美元（现汇率约合 12.7 万元人民币）头寸迅速变为 37.69 万美元（现汇率约合 251.7 万元人民币）利润，回报率达到 1,984%。

IT之家网友 @妮妮小女警 于 11 月 23 日也晒帖，表示：