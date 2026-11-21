IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 The Information 最新博文报道称，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 昨日（11 月 20 日）完成约 320 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,141.43 亿元人民币）的债券融资，用于采购英伟达等 AI 芯片。

报道称本次 AI 芯片债券融资由高盛、以及 Apollo 管理的 Saturn Funding Trust 发行，主要用于购置英伟达芯片。这笔债券本身是总额超过 400 亿美元（现汇率约合 2,676.79 亿元人民币）融资方案的一部分，剩余方案还包括银行贷款等。

IT之家援引博文介绍，本次发行的债券分为 3 个发行档（tranches），目前公开可确认的最大规模一档是约 252 亿美元（现汇率约合 1,686.38 亿元人民币）、收益率 8.259% 的 A3 类票据，另外两档的细节尚未披露。

债券收益率可简单理解为投资者每年能获得的回报率。收益率越高，通常意味着投资者认为风险越大，因此要求更高的补偿；发行方则要支付更高的利息成本。

彭博社称本次发行的高收益债券非常少见，对于投资级债券而言，当日美国投资级公司债平均收益率为 5.95%，而 8.259% 的收益率高出 2.31 个百分点，对通常以低利率、低风险为特征的投资级市场来说，这个利差相当显著。

报道称融资所得将用于支付约 473 亿美元（现汇率约合 3,165.31 亿元人民币）的 GPU 采购，主要涉及英伟达芯片。SpaceX 并非直接持有这些设备，而是通过 Apollo 支持的 Saturn Funding Trust 等特殊目的载体购入芯片，再向 SpaceX 出租；SpaceX 则承诺在设备故障或发生特殊事件时继续支付租金。

彭博社解读认为高收益率既说明大型机构仍愿意为 SpaceX 的 AI 布局提供资金，也反映出投资者对债务驱动型 AI 扩张、芯片资产价值以及未来现金流可持续性的谨慎态度。