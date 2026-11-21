IT之家 11 月 21 日消息，英伟达于当地时间 11 月 20 日发布了 GeForce Hotfix 621.35 显卡驱动，修复此前部分 Game Ready 驱动可能在后台向固态硬盘（SSD）过度写入数据的问题。

这一热修复驱动基于最新的 GeForce Game Ready Driver 621.24 版本，仅包含一项修复：

解决后台可能向 nvlog.nvlgstg 文件过度写入数据的问题，对应 Bug 编号为 7116722。

此前，有用户反馈，安装 GeForce 621.14 和 621.24 驱动后，即使电脑处于空闲状态，系统仍会持续产生大量 SSD 写入操作。相关问题涉及 NVDisplayContainer.exe 进程，该进程会反复改写 nvlog.nvlgstg 日志文件。

据 TechPowerUp 报道，部分用户测得的异常写入量最高达到每小时 30GB，而此前的 621.01 版本驱动在相同的 5 分钟空闲时间内，日志写入量约为 2MB。

此次发布的 621.35 属于可选热修驱动，采用缩短后的质量测试流程，并非正式 WHQL 认证版本。英伟达表示，热修驱动主要用于提前向用户提供针对性问题修复，相关修复内容后续还会整合进正式驱动。

此次 621.35 热修驱动面向 Windows 10 和 Windows 11 64 位系统提供下载，用户需要通过英伟达官方客户支持页面获取，目前不通过 NVIDIA App 分发。

IT之家附下载地址：

https://international.download.nvidia.com/Windows/621.35hf/621.35-desktop-notebook-win10-win11-64bit-international-dch.hf.exe

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