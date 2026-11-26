IT之家 11 月 26 日消息，标普全球评级（S&P Global Ratings）昨日（11 月 25 日）发布博文，将英伟达公司“AA”的发行人信用评级，以及其高级无担保债务的“AA”发行级评级，均列入负面信用观察名单。

IT之家援引博文介绍，标普认为近期围绕首席执行官黄仁勋的报道，暴露了英伟达在治理框架上的薄弱环节，担忧其公司治理、董事会独立性和管理层监督机制。

标普认为部分董事会成员长期任职，可能削弱了其独立性；与此同时，公司治理机制或许未能跟上英伟达的快速扩张，以及其作为全球关键科技基础设施供应商所承担的角色。

在管理层方面，标普特别强调“关键人物”风险。尽管英伟达管理层过去多年为股东创造了可观回报，但高管监督不足和缺乏清晰的继任计划，让市场对其领导层稳定性产生疑虑。首席执行官先离职、后复职的安排，并未充分回应标普关于董事会对高管行为准则实施有效监督的疑问。

基于上述判断，标普将英伟达的管理与治理评级修正值由“正面”下调至“中性”。标普计划与英伟达董事会及管理层会面，重点讨论其是否计划改善董事会独立性、加强管理监督，并建立可信的领导层继任机制。截至目前，标普尚未发现董事会已采取足以应对潜在重大治理缺陷的补救措施。

标普表示，若进一步尽职调查后认为英伟达治理缺陷仍未解决，公司评级可能在未来 90 天内被下调；在通常情况下，下调幅度预计仅为一级。但若调查结果或新披露显示其声誉或未来业务前景受到实质性损害，降级幅度可能更大。