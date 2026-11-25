IT之家 11 月 25 日消息，《GTA 6》 在本世代主机上的性能表现不算理想，不少玩家在等待 PC 版（包括非官方移植版本），也有人愿意继续等 Xbox Project Helix 与 PS6，希望在新主机上获得更高帧率体验。知名爆料人 Moore's Law Is Dead（MLID）判断 《GTA 6》 在次世代主机上的表现会很不错，但这和另一位爆料人 Kepler_L2 的看法相左。

MLID 认为 Xbox Helix 和 PS6 的硬件性能足够支撑 《GTA 6》 稳定 60 帧。他甚至提出，两款新机还有机会提供 120 帧模式，次世代主机 GPU 性能大致相当于 RTX 5080。MLID 此前爆料，PS6 搭载 RDNA 5 GPU，最多 40 个计算单元，光追性能可以超过 RTX 5080，光栅化性能对标 RX 9070 XT。

而 Xbox Helix 规格更强，最高 56 个计算单元，显存带宽也更高。所以 PS6 想要稳住 120 帧难度很大，但 Xbox Project Helix 借助 FSR 技术，有希望实现 《GTA 6》 的 120 帧运行模式。

除 GPU 算力之外，《GTA 6》 对 CPU 的压力同样不容忽视。圈内很多技术博主都认为，本世代主机的 CPU 短板，是 《GTA 6》 锁 30 帧的核心原因。

现在已经有实测显示，《GTA 6》 在 Xbox Series X 上最高可以跑到 40 帧以上，即便受 CPU 瓶颈限制难以稳住，也预示着下一代 Xbox 的潜力。根据爆料，Xbox Project Helix 配备最多 11 颗 Zen 6 核心，主频可以突破 4GHz；对比 Xbox Series X 仅有 8 颗 Zen 2 核心，CPU 性能提升幅度巨大。

不过IT之家注意到，爆料人 Kepler_L2 则认为，由于 PS6 的处理器速度仅为 PS5 处理器的约两倍，《GTA 6》在 PS6 上将无法“实现稳定的 60 帧”。