IT之家 11 月 25 日消息，据 TweakTown 报道，Rockstar Games 的《侠盗猎车手 6》（GTA 6）于 11 月 19 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台，上线还不到一周，就不断出现玩家反馈 PS5 闪退、突然关机，甚至主机直接损坏的消息，已有两名 Twitch 主播在直播游玩途中遭遇主机报废。

其中影响最大的是 Twitch 主播希夫贾姆（shivjam），他发文称《GTA 6》“烧坏了我的 PS5，显卡已经损坏，主机彻底用不了”。

在他录制的片段里，游戏画面卡死，屏幕出现一道道绿色花屏，这类现象通常是显卡硬件故障的典型表现。后续即便尝试排查修复，这台主机也无法开机。希夫贾姆之后放出了主机风扇的照片，以此反驳有人提出的积灰是故障原因的说法。

更早之前，主播乔乔约西亚（JoJoJosiah）在直播暂停游戏时，发现自己的 PS5 开始冒烟，现在需要更换新机。

那么，《GTA 6》真的会把 PS5 玩坏吗？目前还没有确凿证据证明这一点。主机维修技师莫迪菲卡托卡斯珀（modyfikatorcasper）做了测试，PS5 运行 《GTA 6》满载时，墙插端功耗达到 274.2 瓦，他评价这款游戏是“我见过对 PS5 压力最大的真实场景负载测试”。

一般游戏峰值功耗大多在 180 至 220 瓦区间，而索尼给 PS5 设计的功耗上限为 340 至 350 瓦。也就是说，《GTA 6》的功耗处于偏高区间，但仍在主机设计的供电范围内。这名技师推测，高强度负载暴露了早期标准版 PS5 散热能力不足的问题。值得注意的是，相比硬件烧毁，闪退报错的反馈数量要多得多，最常见报错代码是 CE-108255-1，消息显示 Rockstar 发布的首个补丁并没有解决这个问题。

截至IT之家发稿，索尼和 Rockstar 两方都还没有针对硬件损坏事件作出回应。目前公开的故障案例数量很少，现在还无法断定问题根源是 《GTA 6》本身，还是这款游戏刚好把本就已经老化、临近故障的主机推向极限。