IT之家 11 月 26 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发布超前瞻爆料，据称某厂 3*200Mp 全大底影像评估中，超广角也是 200Mp 1/1.5 英寸大底。结合该博主此前的爆料习惯，预计新机为荣耀旗下。

作为参考，荣耀 Magic9 系列于 9 月 28 日正式发布，包含荣耀 Magic9 Pro Max、荣耀 Magic9、荣耀 Magic9 超能版。其中，超能版主打 11000mAh 青海湖电池，搭载第五代骁龙 8 至尊版移动平台，4499 元起；标准版拥有 2 亿像素 ARRI 超清主摄，4999 元起；Pro Max 首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，售价 6499 元起。

▲ IT之家开箱：荣耀 Magic9 Pro Max 图赏

其中，荣耀 Magic9 Pro Max 手机拥有 2 亿阿莱云台级主摄，行业最高 CIPA8.0 级防抖，支持 3° 云台级防抖；2 亿阿莱超夜神长焦，同样支持行业最高 CIPA8.0 级防抖。搭配行业最强阵列变焦闪光灯及自研影像芯片荣耀驭光 H1，组成行业唯一双 2 亿双芯影像系统。此外，荣耀还首发 500mm 巨炮增距镜 —— 荣耀长焦增距镜 G500。

目前，尚不清楚此次曝光新机的具体型号以及配置信息，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。