IT之家 11 月 26 日消息，汽车研究平台 iSeeCars.com 近日发布研究报告，分析美国 2026 年 10 月超 110 万辆车龄 1-5 年的二手车销售数据，按照动力系统、车型类别和具体车型，统计车辆从上市到售出的平均天数。

该报告显示，特斯拉 Cybertruck 是美国销售速度最快的二手皮卡，平均挂牌 39.1 天就能卖出，而所有皮卡的平均销售周期为 65.5 天。Cybertruck 的销售速度超过了其他所有皮卡，包括排名第二的福特 Maverick Hybrid 混动皮卡，以及排名第三的 Rivian R1T。

从平均挂牌销售天数来看，纯电动车甚至已经超过了混合动力汽车。纯电动车的平均销售周期为 45.6 天，混合动力汽车为 54.5 天，汽油车则为 61 天。

IT之家注意到，凯迪拉克 Escalade IQ 是此次调查中销售速度最慢的车型，平均挂牌销售时间达到 134.3 天，是整个汽车行业平均水平的两倍以上。

此外该平台表示，Cybertruck 在停产以前就相对稀缺，因此市场需求被推动。目前进入二手车市场的主要是租赁车，与官方建议零售价相比，二手 Cybertruck 的价格相当便宜。