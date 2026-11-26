IT之家 11 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，由我国专家牵头制定的人工智能训练数据质量国际标准（ISO / IEC 5259-4:2024）已被欧洲相关机构采纳，成为 30 余个欧洲国家人工智能合规评估的重要技术参考，将应用于人工智能训练数据采集、标注、质量判断等环节。

我国在人工智能国际规则制定中持续发挥重要作用。

据了解，在国家数据局指导下，全国数据标准化技术委员会制定的该国际标准，明确了人工智能训练数据全生命周期的质量管理流程与技术要求，为规范人工智能训练数据治理提供了统一依据。

据IT之家此前报道，我国正深度参与人工智能国际标准体系建设，目前已牵头研制 29 项基础共性国际标准，在国际标准化组织相关机构注册专家近 400 人。

市场监管总局有关负责人介绍，我国积极参与并完善人工智能“1+N”国际标准体系架构，聚焦数据治理、人机交互、安全可信等关键领域，牵头 29 项基础共性国际标准研制；围绕智慧城市、智能制造等重点行业，统筹 15 个标准技术机构牵头推动 49 项行业应用国际标准研制。

针对生成式人工智能深度伪造、模型“投毒”等全球共性风险，我国已联合多国共同编制《信息技术 人工智能 生成式人工智能风险应对指南》国际标准，这是全球首个针对生成式人工智能治理的国际标准提案，可为推动形成全球风险管理共识提供重要支撑。