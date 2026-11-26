IT之家 11 月 26 日消息，铠侠今日宣布与英伟达展开合作，启动面向 AI 应用的概念验证。该项目将利用英伟达 SCADA 软件，结合铠侠 SSD 的性能，探索如何将 GPU 的有效显存扩展至 PB 级。

IT之家了解到，此次合作将在一套英伟达 GB200 NVL72 机架级系统上展开验证。该系统搭载 144 块容量为 7.68TB 的 KIOXIA XD8 系列 E1.S NVMe SSD，总容量约 1.106PB，双方将测试其处理由 2 万亿个向量构成的数据库能力。

随着 AI 使用的数据不断扩大，如何让 GPU 显存变大已经成为一项挑战。仅依靠 HBM （高带宽内存）处理不断增长的数据集时，往往需要根据内存容量将工作负载拆分为更小的任务，并在内存与速度较慢的存储系统之间频繁传输数据。

在此次概念验证中，双方将结合英伟达 SCADA 软件与铠侠高性能 NVMe SSD，验证 HBM 的内存限制能否突破，以及 AI 能否在生成内容时更高效地访问大规模数据集。

英伟达 SCADA 软件是一套专门设计的软件库，能够通过 NVMe SSD 扩展 GPU 的有效内存容量，同时支持以较小数据块为单位进行精细化数据访问。

该系统支持以 512 字节为单位对 SSD 进行随机访问。此次测试将验证整个系统能否以 512 字节为单位处理约 2 万亿个向量数据。该方案不仅适用于大规模向量数据库，也能够处理图神经网络（IT之家注：GNN，Graph Neural Network）所使用的大规模数据集。