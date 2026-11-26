IT之家 11 月 26 日消息，数毛社（Digital Foundry）于 11 月 21 日发布视频，独立测试名为 Apex Neural Rendering（ANR）的开源游戏画面增强技术，表示在部分游戏中该技术已能与 DLSS 的帧生成功能一较高下，现阶段整体成熟度尚不及 DLSS，存在重影、界面处理和镜头切换识别等方面的不足。

视频源：数毛社，字幕翻译由 UP 主聖 · 耶和華制作

IT之家曾于 11 月 12 日报道，ANR 是由 Apex Compute 开发的 AI 渲染技术套件，宣称兼容英伟达、AMD 和英特尔的多代显卡，甚至支持部分较老的型号。

数毛社本次测试采用的评测平台包括 AMD Ryzen 7 9800X3D、英伟达 GeForce RTX 5070 Ti 和 32GB DDR5-6000 内存等。

在 4K 分辨率、开启 DLAA 和 2 倍帧生成的《漫威蜘蛛侠：重制版》中，ANR 达到 130.5 帧，高于 DLSS 帧生成的 124.9 帧，两者的帧节奏和 PC 端延迟也大体接近。

但在更高倍率的帧生成场景下，结果出现分化。在开启路径追踪的《赛博朋克 2077》中，DLSS 多帧生成在 3 倍模式下比 ANR 快约 10%；在《猩红沙漠》的 4 倍帧生成测试中，ANR 仅落后 3.6%，延迟几乎与 DLSS 持平。

画质方面，ANR 暴露出重影更明显、对界面元素处理较弱、镜头切换检测不够可靠等问题。不过，它在《最后生还者第二部》等场景中，有时产生的插值伪影反而比 DLSS 更轻。综合来看，ANR 作为一款个人开发的测试版软件，已经展现出相当强的竞争力。

ANR 更值得关注的特点，是它不依赖专用机器学习加速硬件，主要通过常规计算着色器运行。数毛社在 1440p 下测试《赛博朋克 2077》的 3 倍多帧生成时，英特尔 Arc B580 达到 186 帧，AMD Radeon RX 6700 达到 149 帧。不过，两者平均延迟分别达到 67 毫秒和 82 毫秒，AMD 显卡还出现了帧节奏不稳的问题。

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