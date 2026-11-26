IT之家 11 月 26 日消息，《金融时报》昨日（11 月 25 日）发布博文，报道称马斯克正积极推动特斯拉与 SpaceX 合并，争取在 2026 年 12 月 31 日前达成协议，合并后的公司将成为“全球最大公司”，市值将达约 3.5 万亿美元（现汇率约合 23.37 万亿元人民币），可能成为人类有史以来规模最大的并购交易。

IT之家注：根据国际货币基金组织（IMF）的《世界经济展望》数据库，英国 2025 年国内生产总值（GDP）约为 3.6 万亿美元（现汇率约合 24.04 万亿元人民币）。3.5 万亿美元（现汇率约合 23.37 万亿元人民币）大致相当于英国全年经济总量，也接近法国与意大利经济总量之和。

公开并购史上规模最大的交易，通常被认为是 1999 年至 2000 年间的沃达丰收购曼内斯曼。这笔交易最终交易价值约 1,800 多亿美元，约合当时的 1,830 亿美元（现汇率约合 1.22 万亿元人民币），是电信行业跨国合并的标志性案例。

报道本次合并采用全股票合并协议（all-stock merger agreement）方式，两家公司以股票互换的方式完成合并，目前双方正在磋商换股比例。

在谈判进展方面，报道称虽然特斯拉和 SpaceX 都奔着 2026 年底期限推进，但知情人士表示，双方尚未接近达成协议。

谈判结构同样引发利益冲突质疑。特斯拉特别委员会由主席罗宾 · 丹霍姆、凯瑟琳 · 威尔逊-汤普森和杰克 · 哈通组成，艾意凯（Evercore，美国独立投资银行）担任顾问；SpaceX 方面由罗洛夫 · 博塔和兰迪 · 格莱恩代表，摩根士丹利与高盛提供咨询。

报道称该交易能否最终落地，仍取决于特斯拉股东的表决结果。根据报道，合并协议需提交特斯拉特别股东大会审议，并须获得超过 50% 已发行流通股的赞成票方可通过；弃权及未参与投票的股份，实质上均将被视为反对票。

马斯克目前持有特斯拉约 20% 的投票权。若其持股未被排除在表决之外，其已掌握的票数已接近批准门槛的四成。相比之下，马斯克控制 SpaceX 约 84% 的投票权，SpaceX 一侧的股东表决结果几乎不存在悬念。