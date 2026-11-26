IT之家 11 月 26 日消息，工信部昨晚发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，日产 Terrano 完成申报。

IT之家注意到，新车采用典型的方盒子硬派造型，车尾侧开式尾门配备外挂式备胎罩，备胎罩上集成大写 NISSAN 标识，尾灯采用竖向堆叠式灯组设计，后保险杠为粗犷的越野风格造型。申报信息显示，该车车身长宽高分别为 5098 / 1980 / 1960mm，轴距 2850mm，拥有 36 度接近角与 31 度离去角，搭载 265/65R18 规格轮胎，定位大尺寸硬派越野乘用车，额定载客 5 人。

动力方面，新车提供多种动力总成。插电混动版本允许外接充电，搭载 2.0T 汽油发动机，最大功率 152kW，匹配驱动电机（额定 / 峰值功率 57kW / 200kW），配备合肥国轩高科生产的磷酸铁锂电池，系统总质量 3315kg，整备质量 2800kg，最高车速 180km/h。

汽油版本搭载 2.0T 发动机，最大功率 190kW，总质量 2795kg，整备质量 2280kg，最高车速 170km/h。

柴油版本搭载 2.3T 发动机，最大功率 140kW，总质量 2895kg，整备质量 2380kg，最高车速 170km/h。三款车型均满足国六排放要求。

此外，新车可选装天窗、不同样式侧门玻璃、备胎罩、后尾翼、侧踏板、不同规格轮胎与轮辋、前后保险杠、牵引专用装置，并可选装直接充电式 ETC，配备汽车事件数据记录系统（EDR）。车辆具备牵引能力，准拖挂车总质量为 2500kg，牵引挂车时中置轴挂车牵引杆深入量为 50mm，中置轴牵引杆连接器最大负荷为 100kg，安装牵引专用装置不改变车辆长度。

以下为汽车参数详情：

▲ 插混版（ZN2030WBFPHEVC）

▲ 插混版（ZN2030WBFPHEVB）

▲ 汽油版

▲ 柴油版