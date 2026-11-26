IT之家 11 月 26 日消息，距离一场重创全球公共和私营机构的大规模 Microsoft 365 宕机不到两周，微软总裁兼副主席布拉德 · 史密斯（Brad Smith）就警告称，可能还会有更多技术宕机发生。

IT之家注意到，在当地时间 11 月 22 日接受美国哥伦比亚广播公司（CBS News）《面向全国》（Face the Nation）节目采访时，史密斯解释说，这次 Microsoft 365 宕机既不是网络攻击造成的，也不是 AI 造成的。他把近期一些范围更大的中断形容为“AI 的连锁反应”，称 AI 模型和代码分析工具现在能极快地在上万行的代码库中找出缺陷，因而很可能为重大服务中断埋下伏笔。

攻击者同样可以利用 AI 工具来发现代码中的薄弱之处并利用这些安全漏洞。这给开发者带来巨大压力：他们不得不在新漏洞被利用之前就先把安全补丁推上线，实际上是在与攻击者进行一场网络空间的竞速。

然而，加快软件补丁和漏洞修复的部署本身就伴随着重大风险，在复杂、高度互联且老旧的 IT 基础设施上尤其如此。一个用来堵住安全漏洞的修复，在真实负载下可能引发 CPU 或内存问题，尤其是在测试时间有限、难以覆盖不同流量模式、硬件配置和下游依赖的情况下。结果是，仓促上线的更新很容易造成新的性能瓶颈，或者引发连锁宕机。

类似担忧并非首次出现。在 11 月 19 日发布的一份官方网络安全刊物上，微软就指出，攻击者发现漏洞的速度已经快于各机构修复漏洞的速度。

据路透社看到的内部备忘录，宕机发生后，微软于 11 月 24 日宣布启动内部“红色代码”（Code Red）行动。该行动旨在全面整改公司的工程与事件响应流程，并把未来宕机时的全球恢复时间压缩到一小时以内，部分依靠 AI 智能体加快诊断速度。

尽管存在风险，史密斯仍敦促用户继续为手机和电脑安装安全更新。目前微软每月发布的修复补丁多达数百个。