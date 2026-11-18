IT之家 11 月 18 日消息，昨日（11 月 17 日）召开的 Ignite 2026 活动中，微软宣布旗下第二代自研人工智能加速器 Maia 200 现已正式投入规模化生产，并开始在数据中心运行微软最大规模的前沿 AI 大模型。

与“领先 GPU 基础设施”相比，该加速器在 Microsoft Teams、Copilot 和 Cowork 等内置 AI 功能中，每瓦 token 处理量最高提升 1.7 倍。

IT之家注：Maia 200 是微软面向 AI 推理设计的定制芯片，采用台积电 3 纳米工艺，具备 FP4 与 FP8 张量核心、216GB HBM3e 内存及 272MB 片上 SRAM；单颗芯片在 FP4 精度下可提供超过 10 petaFLOPS 算力，并通过以太网扩展至最多 6,144 颗加速器组成的集群。

微软表示，该芯片已部署于美国、欧洲和澳大利亚，服务 Microsoft Copilot 等生产工作负载，并将逐步支持 GitHub Copilot 与 Microsoft Foundry。公司还计划在 2027 年将 Azure Maia 系统扩展至多吉瓦级部署，让其成为微软产品与服务的主要推理基础设施。