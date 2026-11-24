IT之家 11 月 24 日消息，微软总裁布拉德 · 史密斯（Brad Smith）于 11 月 22 日发布警告，表示未来数月全球技术故障风险将持续处于高位，AI 在加速漏洞发现的同时，也放大了快速更新带来的不稳定风险。

IT之家援引博文介绍，史密斯表示未来数月全球技术故障风险仍将居高不下，而且由于“全球整个信息基础设施实际上都在进行升级改造”，相关风险无法在几周内解决，恐出现更多技术故障。

科技媒体 NeoWin 报道指出，近期全球网络出现大规模、大范围的宕机事件，微软 Exchange、Outlook、Teams 等服务出现较大范围故障后，苹果 App Store、多家银行、航空公司及 PlayStation Network 也接连报告服务中断。

官方已排除这些事件为协同网络攻击的可能性。美国国务卿马可 · 鲁比奥表示，没有证据显示各起事故彼此相关，或源自有组织的网络攻击。

史密斯认为，人工智能正在改变网络安全与系统运维的节奏。AI 让安全人员更容易发现代码漏洞，但恶意攻击者同样可利用这一能力寻找攻击入口；结果是，企业不得不以“前所未有的速度”部署补丁，留给测试和验证的时间被大幅压缩。

他特别指出，老旧基础设施最易受影响。当系统更新速度过快、测试不足时，本应提升安全性的修补工作，反而可能触发新的故障。微软此次全球中断，就被其归因于四个月前的一次软件更新、较新的更新以及网络流量变化共同形成的“完美风暴”。

相关阅读：