IT之家 11 月 26 日消息，在《纽约时报》DealBook 峰会上，微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉（Satya Nadella）表示，微软自研 AI 模型落后 3~6 个月没关系，重点是性价比高，“量大管饱”才是硬道理。

在峰会期间，纳德拉强调微软自研 MAI 系列模型在发布时，从未奔着击败 OpenAI 或 Anthropic 的前沿模型而去。在他看来，只要模型性能足够接近，而训练和运行成本显著更低，落后 3 到 6 个月反而是“非常好的位置”。

纳德拉称，微软自研的 MAI 模型可以在仅使用竞争对手百分之五到百分之二十计算资源的情况下，实现接近前沿模型的水平。他强调，AI 竞争的关键不是单纯追求“最聪明”，更看“每美元能产出多少结果”。

纳德拉透露，Copilot 已经具备一个“决策引擎”，会根据用户任务判断应调用 OpenAI、Anthropic 还是微软自研模型。大多数用户选择“自动”模式，让系统自行分配模型；对于常规办公、文档处理或代码修补等任务，纳德拉认为并不需要最强大的推理能力，选择更便宜的模型即可。IT之家附上相关截图如下：

为降低训练成本，微软还推出了内部强化学习训练系统 Rocket。该系统通过持续向模型提供任务、奖励正确结果的方式提升能力，训练周期可达数周甚至数月。

微软称，其 MAI Base 2 基础模型拥有 2.8 万亿总参数，但每个令牌仅激活约 800 亿参数，并在 16,000 块 GB200 GPU 上训练 38 天完成预训练。微软表示，该模型的预训练计算效率比 DeepSeek-V4-Pro-Base 高出四到十二倍。

纳德拉同时回应了外界对微软早期投资 OpenAI 是否拖慢自研模型进度的质疑。他表示，与 OpenAI 的合作是微软“做对的事情之一”，甚至“可以说我们很幸运”，因为相关商业协议使微软在 2032 年前可免费使用前沿模型。

纳德拉将微软的路线概括为“模型系统游戏”，希望让 Copilot、GitHub 和 Foundry 成为模型调度的入口，为企业和开发者提供多种模型选择。