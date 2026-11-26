IT之家 11 月 26 日消息，对于 R 星而言，开发《GTA 6》时最大的难题之一，就是把控该给予玩家多大的自由度，既要避免任务体验让人备受挫败，又不能简单到毫无乐趣，而 R 星认为自己找到了一个合适的“平衡点”。

IT之家注意到，这些年来，《侠盗猎车手》系列尝试过多种设计思路，《GTA 4》和《GTA 5》之间的差异尤为明显：前者偏向高难度对抗，后者降低了通关门槛。到了《GTA 6》，R 星希望找到一个折中方案，适配更多类型的玩家。

说起来容易做起来难，尤其《GTA 6》有着独特的任务框架，同时具备开放世界的高自由度。一部分玩家喜欢周密规划行动方案，还有一部分玩家只想顺畅体验剧情，不想反复卡在同一个任务里。开发团队同时要兼顾玩了多年这个系列多年的老玩家，以及第一次接触该系列的新人。

在接受 Destructoid 采访时，R 星北方工作室的罗布 · 纳尔逊（Rob Nelson）表示，团队专门研究了《GTA 4》和《GTA 5》的差别。最终成品里一部分内容难度偏低，同时穿插了一些有挑战性的环节。比如想要在《GTA 6》的帮派抢劫任务里拿到完美评价、解锁最好结局，就是一项有趣又不会过于简单的挑战。纳尔逊这样说道：“在设计任务的时候，我们需要面对能力水平各不相同的庞大玩家群体。回顾前作我们发现，《GTA 4》部分场景对玩家太过严苛，而《GTA 5》对一部分玩家来说又或许过于简单。我们的目标就是让《GTA 6》落在两者中间。”

不过任务难度只是其中一环。R 星还需要确定，玩家在完成目标时能拥有多大的自主空间，潜行这类玩法机制就是典型例子。《侠盗猎车手》系列的一大特色就是电影化的任务，常常铺陈出宏大连贯的剧情桥段，这也是系列的核心标签。但如果玩家明明手握多种手段，却被强制要求只能按固定方式推进，这类桥段就会显得束缚感很强。R 星设计制作人斯科特 · 米切尔（Scott Mitchell）对此作出解释：“我们在设计《GTA 6》任务时特意把控，失败判定的设置恰到好处，不会滥用。我们希望保留开放的玩法，不限制玩家使用潜行等各类机制；与此同时，我们也想守住大家期待、也是我们标志性的高水准电影化火爆场面。我们感觉已经做好了平衡。”

简单来说，R 星希望保留大场面桥段，但不想让每一个任务都变成玩家必须严格按指令走完的流程 —— 这也是不少玩家对《GTA 5》任务最常提出的批评。至于这套难度设计会给《GTA 6》的口碑留下怎样的印记，还有待时间检验。目前玩家群体还没有形成统一看法，有观点认为部分任务太简单，也有部分任务难度不低，开放世界内容同样是难易并存。

一个很有代表性的细节是，《GTA 6》里的珠宝店和银行有时设有后门，从后门抢劫会比正门突进轻松很多。不难看出，就算是基础玩法内容，开发团队也设计了大量方式供玩家自行调整挑战难度，将选择权交到玩家手上。