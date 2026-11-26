IT之家 11 月 26 日消息，R 星在《侠盗猎车手 6》（GTA 6）里埋藏了可以正常识别的二维码，玩家用现实中的手机扫码，会跳转到 R 星官网托管的恶搞页面，页面伪装成网站被执法机构查封的通告。

西班牙主播 Rubius 在游戏的一间浴室里看到了贴有二维码的海报，他先用游戏内手机扫描没有反应，于是拿出现实手机尝试扫码，打开了一份西班牙语页面，提示该网站已被执法部门查封。

IT之家注意到，不止 Rubius，主播 ohnePixel 和其他玩家也陆续发现了这类二维码，它们出现在待售告示、货车车尾、汽车旅馆海报等多处位置。

这些《GTA 6》内的二维码指向短链 rsg.ms/qr1，粉丝追踪站点 Peekhole.de 记录了这个跳转地址，其最终重定向到 R 星官网页面：页面标注网站被游戏里的联邦调查局 FIB（对应现实 FBI 的戏仿机构）查封，查封文书引用虚构法条“47 U.S.C. § 11.25 (A)”，还配有罪城警察局徽章。

页面里还有玩梗文案：“由于联邦经费不足，FIB 正在被查封的 IP 地址上出售广告位”。广告内容会随机变化，有玩家刷到器官贩卖、暗网交友的虚假广告，也有人看到电信诈骗相关提示以及售卖黑犀牛的宠物配送广告。

Peekhole.de 提到，这些查封页面和 Peekhole 这条故事线相关，Peekhole 是《GTA 6》 里戏仿创作者订阅平台的虚构站点，莱昂尼达地区不少车辆上都贴着它的二维码贴纸。

Movistar eSports 文末也提醒了一条实用常识：不要随便扫陌生二维码。当然，《GTA 6》游戏内的这些二维码本身是安全的；但在现实里，建议不要随意扫描来路不明的二维码。