IT之家 11 月 26 日消息，捷豹路虎（JLR）已确认，揽胜 GT（Range Rover GT）将于 2027 年初以纯电动车的形式交付到用户手中。混动版本也会推出，只是不在这一年。

这一时间表出自捷豹路虎首席财务官理查德 · 莫利纽克斯（Richard Molyneux），他是在塔塔汽车乘用车业务第二季度财报电话会上透露的。他描述了分两步走的节奏：先推出纯电动车型，之后再根据自身计划推出混合动力车型。

莫利纽克斯还说明了这款 GT 车型在产品序列中的定位。“GT 会排在传统全尺寸揽胜之下，”他说。

GT 并不打算在纯电揽胜或燃油旗舰面前比拼“SUV 味”，其采用更低矮、更像轿车的车身形式。车身比例不再是方正造型，可以把它理解成一款豪华轿跑 SUV。

路虎已经用卫士（Defender）和发现（Discovery）覆盖了越野场景，GT 无需证明自己能攀岩，它要的是在铺装路面上让人感到特别。

新车价格尚未公布，目前在售的燃油揽胜起售价在 11 万美元（IT之家注：现汇率约合 73.5 万元人民币）出头，纯电揽胜在美国的厂商建议零售价（MSRP）为 13.8 万美元（现汇率约合 92.2 万元人民币）起。捷豹路虎只表示 GT 的定价会略低于大揽胜。至于“起售价低于六位数”的说法，属于外界的推测。

电池容量、续航与充电参数仍未确认。GT 基于捷豹路虎的电动模块化架构（Electrified Modular Architecture）打造，与该厂商较新的电动车型底盘相同。尺寸和动力输出数据，捷豹路虎也还没有公布。

莫利纽克斯明确表示，混动 GT 会更晚到来，按他的说法是在“一个合理的时间框架内”，但他没有给出具体年份。

捷豹路虎自己的订单情况也说明了先押注纯电的原因。公司已收到近 5000 份纯电揽胜的订单。莫利纽克斯称，纯电车型的需求已经超过当前产能，捷豹路虎正在扩充产能来补上这个缺口。