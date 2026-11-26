IT之家 11 月 26 日消息，乘联分会秘书长崔东树今日发文，2026 年 1-10 月中国汽车实现出口 974 万辆，同比 2025 年同期增速 49%，10 月中国汽车实现出口 111 万辆，同比增 34%，环比下降 6%，总体走势总体较强。
崔东树表示，今年的主要动力仍是高油价和中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的持续增长。
其中，2026 年 10 月中国汽车出口总量的前 10 国家：
俄罗斯 89,002 辆
巴西 63,463 辆
墨西哥 59,462 辆
比利时 58,752 辆
英国 55,349 辆
澳大利亚 44,003 辆
泰国 31,535 辆
菲律宾 29,378 辆
哈萨克斯坦 25,473 辆
意大利 24,545 辆
2026 年 1-10 月累计整车出口总量的前 10 国家：
俄罗斯 841,604 辆
巴西 603,138 辆
英国 479,522 辆
比利时 426,631 辆
墨西哥 420,980 辆
澳大利亚 417,677 辆
意大利 270,381 辆
菲律宾 265,311 辆
阿联酋 255,826 辆
泰国 255,656 辆
IT之家获悉，中国汽车出口自 2021 年突破百万量级后持续高增长（2021 同比增长 102%，2022-2023 同比增长 50%+，2024-2025 年增速回落至 30% 左右），2026 年 1-10 月出口 974 万辆（同比增长 49%），延续增长态势。今年全年预计出口 1200 万辆。