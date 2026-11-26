IT之家 11 月 26 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，smart 精灵 #2 BRABUS 版完成申报。

IT之家注意到，本次申报的 smart 精灵 #2 BRABUS 版延续了 BRABUS 的设计风格，采用大面积黑色车身，红色元素集中在车标描边、前唇及侧裙扰流饰件、大灯灯腔红环、A 柱及车顶等位置，并提供 PERFORMANCE 字标选装。

车身尺寸方面，这款车的长宽高分别为 2778mm / 1669mm / 1555mm，轴距为 1875mm，整备质量 1140kg，总质量 1325kg，额定载客人数为 2 人，接近角 / 离去角分别为 23° / 39°。

动力与续航部分，本次申报的车型搭载由星驱科技（嘉兴）有限公司生产、型号为 TZ160XS00B 的后置驱动电机，额定功率对应的峰值输出功率为 90kW，最高车速 150km/h，相较此前申报的 60kW 基础版本动力表现更强；储能装置为磷酸铁锂电池，单体由宁德时代新能源科技股份有限公司供应，电池总成由浙江吉曜通行能源科技有限公司、山东极电电动汽车技术有限公司联合生产。配置层面，车辆配备防抱死制动系统、汽车事件数据记录系统（EDR），同时支持选装 ETC 车载装置，可选黑色车顶、车身同色车顶、前后及侧面装饰件、专属字标，同时提供 185/50R16、205/40R17 两种不同规格的轮胎方案。

以下为汽车参数详情：

▲ smart 精灵 #2 BRABUS 版