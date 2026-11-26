IT之家 11 月 26 日消息，Jon Peddie Research 当地时间 23 日报告称，全球 PC GPU 出货量在 2026 年第 3 季度达到 7,280 万颗，环比下降 3.6%、同比下降 5.0%。该数据在历年三季度通常会环比增长。

图源：Pexels

从供应商角度，英特尔的 PC GPU 市场份额上升 2.6 个百分点、AMD 与英伟达各下跌 1.3% 左右；英特尔出货量增长 0.8%，另两家的跌幅在 9% 附近。

而从平台来看，桌面 GPU 出货量环比增长 13%、移动端则下降 9.6%。整体客户端独立显卡出货量环比下降 8.4%、同比下降 11%；桌面端独立显卡出货环比下降 4%。

其它数据方面，PC CPU 出货量环比下降 2.5% 至 6,140 万颗。台式机、笔电、工作站的整体 GPU 装机率为 118%，环比下降 1.2 个百分点。

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