IT之家 11 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，经过一段时间的整星测试，京津冀首个卫星 AIT 共享中心 —— 雄安卫星 AIT 中心，也就是“卫星总装、集成与测试中心”正式投入运行。

据介绍，雄安卫星 AIT（总装、集成与测试）中心位于雄安高新区科创中心中试基地，由卫星柔性产线和测试中心组成，可为商业航天企业提供从卫星研发试制到发射前测试的一站式技术服务，让企业共享专业设备和技术资源，降低研发成本，提高研制效率。

目前，中心已启动整星测试任务。

值得一提的是，在雄安卫星 AIT 中心卫星共享测试车间，直径 6.6 米、深 10 米的试验罐内，温度与真空度正逐步逼近太空环境。在卫星柔性产线，依托数字化管控系统与柔性工艺装备的协同，生产线还可根据不同型号卫星的装配需求调整生产配置和工艺流程，实现不同型号卫星共线研制生产。

IT之家注：在卫星测试中心，KM6 热真空试验系统可模拟卫星在轨运行时的真空和温度环境，验证卫星在模拟空间环境下的性能与可靠性。此外，中心还具备振动、噪声、电磁兼容、磁测试等“一条龙”专业试验能力。

去年 10 月，蓝箭鸿擎（雄安）空间科技有限公司（简称“雄安鸿擎科技”）卫星智能制造中试基地正式落成，首颗“雄安造”卫星 ——“雄安一号”（鸿鹄技术验证星）已完成生产下线。这标志着雄安新区空天信息产业智能制造能力实现了从“0 到 1”的重大跨越，能够进一步推动卫星互联网产业链企业加速聚集。

相关阅读：