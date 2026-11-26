IT之家 11 月 26 日消息，腾讯混元团队今日开源新一代草稿模型 DFly2。

官方表示，DFly2 不替换 Hy4 flash，作用更像是挂在旁边的加速组件，可以在保持模型权重不变、输出不变的前提下，让模型吐字速度成倍提升。

DFly2 专为 DSA 类稀疏注意力大模型和长上下文场景设计，适配 Hy4 flash 的权重及完整训练代码同步开源。

据介绍，DFly2 实现了：

同等训练条件下表现更优：Hy4 flash 在 19 个公开评测集上，DFly2 的接收长度与加速比整体优于 DFlash 与 DSpark，长文与 Agentic 优势更明显，平均加速比较 DSpark 分别高约 12% 与 30%，单项最高提速 4.2×。

对比开源方案同样占优：与主流开源模型自带的 DSpark 相比，Hy4 flash 的 DFly2 在 Agentic 与真实任务（WorkBuddy）上接收长度领先 10.4% 。

官方表示，DFly2 最大的亮点是极致复用目标模型：每个 draft 层直接共享目标模型对应稀疏注意力层的 KV cache（KV Share）和 indexer 选出的至多 2,048 个位置（Index Share）。由此带来三点优势：

计算开销固定 ：每个 draft token 至多关注约 2K 个 key，注意力复杂度与上下文长度无关。

零额外 KV 显存 ：无需为 drafter 单独维护 KV cache。

PD 分离友好：不参与 prefill，P → D 仅额外传输一个末层隐状态。

IT之家附相关链接：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。