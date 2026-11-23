IT之家 11 月 23 日消息，Arena（arena.ai）现已发布第 47 周（2026 年 11 月 16 日至 22 日）周榜。本周综合榜迎来三款重量级新模型首秀：谷歌 Gemini 4 Neon (High) 以 ELO 1513 分直接空降第 3 名，Anthropic Claude Fable 5.2 (Max) 以 1503 分入榜第 7 名，谷歌 Gemini 4 Hydrogen (High) 则以 1490 分并列第 18 名。
国产阵营方面，阿里 Qwen4-Max (xHigh) 在智能体榜首次亮相即拿下第 18 名，腾讯 Hy4 也同时出现在前端开发与智能体两个榜单中。整体来看，本周榜单被新模型入秀主导，国产模型在综合榜仍处中游，但在智能体与前端开发两个新维度上持续拿到稳定席位。
IT之家注：本榜单基于 Arena（arena.ai）平台匿名盲测投票，通过 ELO（智能体榜为百分比信号）计算排名，反映用户主观偏好而非绝对能力测试；不同分榜相互独立，不宜跨榜比较，分差在误差范围内均视为并列，新模型也需积累一定投票量后才会正式入榜。
综合榜
谷歌 Gemini 4 Carbon (High) 以 1527 分继续守住榜首，Gemini 4 Argon (High) 以 1520 分紧随其后，两者之间仅差 7 分，在置信区间内可视作接近。本周最大变量来自三款新模型同时入榜：Gemini 4 Neon (High) 以 1513 分首秀即列第 3，直接挤掉了此前占据第 3 的 Meta Muse Wonder (Max)（现 1511 分、第 4 名）；Claude Fable 5.2 (Max) 以 1503 分入榜第 7，将 Anthropic 自家的 Claude Opus 4.6 (High)（1503 分）压到第 8；Gemini 4 Hydrogen (High) 则以 1490 分并列第 18。值得注意的是，第 7 至第 10 名（1503 至 1501 分）四者分差仅 2 分，榜单顶部中段已经进入高度胶着状态。Claude Opus 4.8 (High) 本周退榜。
国产模型在综合榜整体处于中游，尚未挤进 Top 20，但名次相对稳定：
月之暗面 Kimi K3 (Max) 排名最高，位列第 22 名，ELO 1488 分，较上周微升 1 位；
月之暗面 Kimi K3.1 Pro (Max) 位列第 29 名，ELO 1482 分，较上周下降 5 位；
阿里 Qwen 3.8 Max 位列第 26 名，ELO 1484 分，排名持平；
智谱 GLM 5.3 (Max) 位列第 30 名，ELO 1482 分，较上周下降 2 位。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|Gemini 4 Carbon (High)
|1527 ±10
|4262
|$$2 / $10
|2
|-
|Gemini 4 Argon (High)
|1520 ±5
|27193
|$$2 / $10
|1M
|3
|新上榜
|Gemini 4 Neon (High)
|1513 ±9
|5555
|$$1.5 / $7.5
|1M
|4
|↓ 1
|Muse Wonder (Max)
|Meta
|1511 ±6
|16158
|$$4 / $20
|1M
|5
|↓ 1
|Claude Opus 5.5 (High)
|Anthropic
|1506 ±6
|18286
|$$4 / $20
|1M
|6
|↓ 1
|Claude Fable 5 (High)
|Anthropic
|1504 ±4
|45315
|$$10 / $50
|1M
|7
|新上榜
|Claude Fable 5.2 (Max)
|Anthropic
|1503 ±9
|5216
|$$8 / $40
|1M
|8
|↓ 2
|Claude Opus 4.6 (High)
|Anthropic
|1503 ±3
|84188
|$$5 / $25
|1M
|9
|↓ 2
|Claude Fable 5.1 (Max)
|Anthropic
|1503 ±5
|22408
|$$10 / $50
|1M
|10
|↓ 2
|Claude Opus 4.7 (High)
|Anthropic
|1501 ±4
|64074
|$$5 / $25
|1M
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|22
|↓ 2
|Kimi K3 (Max)
|Moonshot
|1488 ±4
|44364
|26
|↓ 1
|Qwen 3.8 Max
|Alibaba
|1484 ±4
|40248
|$$2 / $6
|1M
|29
|↓ 5
|Kimi K3.1 Pro (Max)
|Moonshot
|1482 ±8
|6658
|$$2 / $10
|1M
|30
|↓ 2
|GLM 5.3 (Max)
|Z.ai
|1482 ±5
|34708
|$$1.4 / $4.4
|1M
代码榜
本期代码榜数据未随榜单快照一同下发，IT之家将在下周数据齐备后恢复该分榜的独立分析与表格呈现。
前端开发榜
Anthropic Claude Fable 5.2 (xHigh) 虽较上周下滑 14 分至 1824 分，仍以第 1 名守住建制，Claude Opus 5.5 (Max) 以 1819 分紧追其后；第 3 至第 5 名分别由 Claude Sonnet 5.5 (xHigh)（1772 分）、谷歌 Gemini 4 Carbon (High)（1769 分）与新入榜的 OpenAI GPT 6.2 Astra (Max)（1766 分）占据。本周前端开发榜同样迎来三股新势力：GPT 6.2 Astra (Max) 第 5、Gemini 4 Neon (High) 第 6、GPT 6.2 Sol (Max) 第 8，直接把 GPT 6 Astra (Max) 压到第 7、GPT 6.1 Sol (Max) 压到第 10。阿里 Qwen4 Max (xHigh) 以 1751 分新入榜第 9，是国产模型在前端开发赛道的最高名次；腾讯 Hy4 以 1650 分新入榜第 26。
国产模型在前端开发榜分布较广，梯队相对完整：
阿里 Qwen4 Max (xHigh) 为国产最高，新入榜位列第 9，ELO 1751 分；
月之暗面 Kimi K3.1 Pro (Max) 位列第 17 名，ELO 1683 分，较上周下降 5 位；
阿里 Qwen 3.8 (Max 0902) 位列第 20 名，ELO 1674 分，较上周下降 5 位；
阿里 Qwen 3.8 Max 位列第 21 名，ELO 1670 分，较上周下降 4 位；
月之暗面 Kimi K3 (Max) 位列第 22 名，ELO 1659 分，较上周上升 3 位；
深度求索 DeepSeek V4.1 Flash (Max) (1017) 位列第 23 名，ELO 1658 分，较上周下降 5 位；
腾讯 Hy4 新入榜位列第 26 名，ELO 1650 分；
小米 Mimo V2.6 Flash 位列第 30 名，ELO 1638 分，较上周下降 5 位。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|Claude Fable 5.2 (xHigh)
|Anthropic
|1824 ±16
|2042
|$$8 / $40
|1M
|2
|-
|Claude Opus 5.5 (Max)
|Anthropic
|1819 ±11
|4952
|$$4 / $20
|1M
|3
|-
|Claude Sonnet 5.5 (xHigh)
|Anthropic
|1772 ±9
|6785
|$$2 / $10
|1M
|4
|-
|Gemini 4 Carbon (High)
|1769 ±15
|2093
|$$2 / $10
|5
|新上榜
|GPT 6.2 Astra (Max)
|OpenAI
|1766 ±15
|1913
|$$8 / $40
|1M
|6
|新上榜
|Gemini 4 Neon (High)
|1765 ±14
|2305
|$$1.5 / $7.5
|1M
|7
|↓ 2
|GPT 6 Astra (Max)
|OpenAI
|1764 ±8
|9391
|$$10 / $50
|1M
|8
|新上榜
|GPT 6.2 Sol (Max)
|OpenAI
|1754 ±15
|2067
|$$2 / $10
|1M
|9
|新上榜
|Qwen4 Max (xHigh)
|Alibaba
|1751 ±16
|1797
|$$1.5 / $4.5
|10
|↓ 4
|GPT 6.1 Sol (Max)
|OpenAI
|1743 ±9
|6538
|$$2 / $10
|1M
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|17
|↓ 5
|Kimi K3.1 Pro (Max)
|Moonshot
|1683 ±9
|6022
|$$2 / $10
|1M
|20
|↓ 5
|Qwen 3.8 (Max 0902)
|Alibaba
|1674 ±6
|25449
|$$2 / $6
|21
|↓ 4
|Qwen 3.8 Max
|Alibaba
|1670 ±12
|3353
|$$2 / $6
|1M
|22
|↓ 3
|Kimi K3 (Max)
|Moonshot
|1659 ±6
|23391
|$$3 / $15
|1M
|23
|↓ 5
|DeepSeek V4.1 Flash (Max)
(1017)
|DeepSeek
|1658 ±6
|18037
|$$0.15 / $0.6
|1M
|26
|新上榜
|Hy4
|Tencent
|1650 ±12
|2909
|30
|↓ 5
|Mimo V2.6 Flash
|Xiaomi
|1638 ±7
|10015
|$$0.14 / $0.28
|1M
智能体榜
Anthropic Claude Fable 5.2 (Max) 以净提升度 27.44%（置信区间 ±3.0%）断层领跑智能体榜，大幅领先第 2 名 Claude Opus 5.5 (Max)（19.12%）。本周最大看点是谷歌 Gemini 4 Neon (High) 首次入榜即拿下第 3 名，净提升度 18.29%，与第 2 名的差距落在各自置信区间内，可视作接近；其任务确认成功率 19.02% 甚至略高于榜首 Claude Fable 5.2 (Max) 的 22.91% 同梯队表现。OpenAI 也有两款新模型首秀：GPT-6.2 Astra (Max) 以 13.91% 位列第 7、GPT-6.2 Sol (Max) 以 11.28% 位列第 11。工具幻觉率方面，Claude Opus 5.5 (High) 以 0.78% 成为前 10 名中最低，反映其在工具调用稳定性上的优势。
国产模型在智能体榜整体处于第二梯队，新入榜的 Qwen4-Max (xHigh) 是本周最重要信号：
阿里 Qwen4-Max (xHigh) 新入榜即位列第 18 名，净提升度 7.3%，任务确认成功率 8.87%；
腾讯 Hy4 位列第 21 名，净提升度 6.09%，较上周下降 3 位，工具幻觉率仅 0.48%；
月之暗面 Kimi K3.1 Pro (Max) 位列第 24 名，净提升度 3.92%，较上周下降 4 位；
小米 MiMo-V2.6-Pro 位列第 30 名，净提升度 1.05%，较上周下降 5 位。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|净提升度 (±CI)
|任务确认成功率
|好评 / 差评比
|可控性
|1
|-
|Claude Fable 5.2 (Max)
|Anthropic
|27.44% ±3%
|22.91% ±3.31%
|68.66% ±12.15%
|24.16% ±2.18%
|2
|-
|Claude Opus 5.5 (Max)
|Anthropic
|19.12% ±2.07%
|18.88% ±3.36%
|41.35% ±7.77%
|17.88% ±1.85%
|3
|新上榜
|Gemini 4 Neon (High)
|18.29% ±2.5%
|19.02% ±3.73%
|44.16% ±9.48%
|21.01% ±2.03%
|4
|↓ 1
|Gemini 4 Carbon (High)
|16.13% ±0.69%
|17.25% ±1.15%
|39.59% ±2.51%
|17.79% ±0.61%
|5
|↓ 1
|Claude Sonnet 5.5 (Max)
|Anthropic
|15.21% ±2.9%
|16.67% ±4.99%
|29.57% ±11.11%
|15.14% ±2.57%
|6
|↑ 1
|GPT-6 Astra (Max)
|OpenAI
|14.64% ±2.04%
|15.14% ±3.45%
|32.42% ±7.51%
|13.98% ±1.82%
|7
|新上榜
|GPT-6.2 Astra (Max)
|OpenAI
|13.91% ±2.9%
|13.28% ±4.8%
|33.41% ±11.73%
|10.68% ±2.8%
|8
|-
|Claude Opus 5.5 (High)
|Anthropic
|13.86% ±1.07%
|12.74% ±2.01%
|29.22% ±3.75%
|14.27% ±0.95%
|9
|↓ 4
|Gemini 4 Hydrogen (High)
|13.59% ±1.76%
|15.93% ±2.87%
|29.51% ±6.51%
|17.3% ±1.63%
|10
|↓ 4
|Claude Fable 5.1 (Max)
|Anthropic
|13.15% ±2.08%
|13.86% ±3.79%
|26.01% ±7.65%
|13.63% ±1.83%
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|18
|新上榜
|Qwen4-Max (xHigh)
|Alibaba
|7.3% ±1.35%
|8.87% ±2.57%
|13.31% ±4.53%
|7.86% ±1.6%
|21
|↓ 3
|Hy4
|Tencent
|6.09% ±1.2%
|6.3% ±2.44%
|9.47% ±4.06%
|8.43% ±1.31%
|24
|↓ 4
|Kimi K3.1 Pro (Max)
|Moonshot
|3.92% ±1.13%
|2.07% ±2.48%
|7.05% ±3.53%
|4.25% ±1.41%
|30
|↓ 5
|MiMo-V2.6-Pro
|Xiaomi
|1.05% ±0.89%
|3.37% ±1.98%
|1.16% ±2.65%
|-0.17% ±1.2%
AI 生图榜
OpenAI GPT Image 2.5 Sunburst 以 1429 分蝉联生图榜榜首，微软 Mai Image 2.7 新入榜以 1385 分直取第 4 名，把 GPT Image 2.6 Flare (Medium)（1376 分）压到第 6。谷歌 Gemini Nano Banana 2.1 单周下滑 22 分至 1305 分，从第 7 掉到第 9，是本周跌幅最显著的模型。国产模型在生图榜整体稳定：阿里 Qwen Image 3.0 Pro 以 1254 分位列第 15，字节跳动 Seedream 5.0 Pro 以 1247 分位列第 18。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|GPT Image 2.5 Sunburst
|OpenAI
|1429 ±5
|73040
|2
|-
|GPT Image 2.6 Sunburst
(Medium)
|OpenAI
|1412 ±9
|7168
|3
|-
|GPT Image 2.5 Flare
|OpenAI
|1400 ±5
|72202
|4
|新上榜
|Mai Image 2.7
|Microsoft AI
|1385 ±10
|4485
|5
|-
|GPT Image 2 (medium)
|OpenAI
|1382 ±4
|112925
|$$8 / $30
|6
|↓ 2
|GPT Image 2.6 Flare (Medium)
|OpenAI
|1376 ±9
|7042
|7
|↓ 1
|Mai Image 2.6
|Microsoft AI
|1329 ±5
|43475
|8
|-
|Grok Imagine Image 2.0
(canvas)
|SpaceXAI
|1318 ±7
|9877
|9
|↓ 2
|Gemini Nano Banana 2.1
|1305 ±5
|45471
|10
|↓ 1
|Reve 2.1
|Reve
|1302 ±8
|7896
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|15
|↓ 1
|Qwen Image 3.0 Pro
|Alibaba
|1254 ±7
|10900
|18
|↓ 1
|Seedream 5.0 Pro
|Bytedance
|1247 ±4
|116091
|22
|↓ 1
|Qwen Image 2.1
|Alibaba
|1227 ±6
|17756
|24
|↓ 1
|MiniMax H3 Image
|MiniMax
|1198 ±11
|3281
|25
|↓ 1
|Qwen Image 2.0 Pro 2026.06.22
|Alibaba
|1190 ±6
|12645
AI 视频榜
谷歌 Gemini Omni 1.2 Flash 以 1540 分继续领跑视频榜，前三名被 Gemini Omni 系列包揽。本周最大异动来自德国 Black Forest Labs Flux 3 Video，单周下跌 33 分至 1458 分，从第 4 名直接掉到第 9 名。国产阵营在视频榜第二梯队表现稳固：字节跳动 Dreamina Seedance 2.0 720p 以 1483 分位列第 5、Dreamina Seedance 2.5 720p 以 1479 分位列第 6，阿里 Wan 3.0 以 1476 分位列第 7，三款模型包揽第 5 至第 7 名，是本周国产模型跨榜单最亮眼的集体表现。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|Gemini Omni 1.2 Flash
|1540 ±16
|1714
|2
|-
|Gemini Omni 1.1 Flash
|1513 ±15
|1792
|3
|-
|Gemini Omni Flash
|1509 ±8
|46707
|4
|↑ 1
|Grok Imagine Video 1.5 (Agent)
|SpaceXAI
|1488 ±19
|1249
|5
|↑ 1
|Dreamina Seedance 2.0 720p
|Bytedance
|1483 ±8
|72137
|$$0 / $4.3
|6
|↑ 1
|Dreamina Seedance 2.5 720p
|Bytedance
|1479 ±8
|25421
|7
|↑ 1
|Wan 3.0
|Alibaba
|1476 ±12
|3060
|8
|↑ 1
|SkyReels V4
|Skywork
|1459 ±18
|1060
|9
|↓ 5
|Flux 3 Video
|Black Forest Labs
|1458 ±9
|30913
|10
|-
|Muse Video
|Meta
|1457 ±15
|2225
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|11
|-
|Minimax H3
|MiniMax
|1456 ±8
|29257
|12
|-
|Happyhorse 1.0
|Alibaba-ATH
|1429 ±12
|22896
|22
|-
|Wan 2.7
|Alibaba
|1337 ±7
|48517
|23
|-
|Wan 2.6
|Alibaba
|1324 ±7
|75753
|24
|-
|Seedance V1.5 Pro
|Bytedance
|1256 ±7
|77992
|27
|-
|Wan 2.5 I2i (Preview)
|Alibaba
|1244 ±9
|43113
|28
|-
|Pixverse V5.6
|Unknown
|1238 ±10
|33302
|30
|-
|Kling 2.5 Turbo 1080p
|KlingAI
|1219 ±17
|2110
综合来看，本周榜单的关键词是「新模型入秀」：谷歌、Anthropic、OpenAI 几乎同时向综合、前端开发、智能体、生图四个榜单投放新阵容，且普遍首秀即跻身前排，对既有梯队形成直接挤压。国产模型的主战场已从综合榜转向前端开发与智能体两个新维度，阿里 Qwen4-Max (xHigh) 在两个新维度上同时拿到席位，值得下周继续观察其投票积累后的稳定性。下周的看点将集中在 GPT-6.2 系列是否会进一步蚕食 OpenAI 老版本模型份额，以及国产模型在视频榜第 5 至第 7 名的集体优势能否继续保持。