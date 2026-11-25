IT之家 11 月 25 日消息，腾讯混元今日通过大模型压缩加速工具箱 AngelSlim 开源 Hy4 flash GGUF 量化权重及配套推理代码。

经过压缩和运行优化，Hy4 flash 这款总参数量为 224B 的模型可以部署到个人设备上 —— 体积最小的版本，权重仅约为原始版本的 30%。

此外，借助优化后的 Strata offload 框架，模型也可以在 64 GB 的 Mac mini 等设备上运行。实测数据显示，在配备 48 GB 显存的设备上，模型生成速度最高可达每秒 89 个 token。

官方表示，已在 RTX / DGX Spark 128 GB、M5 Max Mac 128 GB、64 GB Mac mini，以及搭载 4090D 的设备上完成 Hy4 flash 的本地部署。

48 GB 显存设备：在 10K 上下文测试中，平均每秒生成 89 个 token。

M5 Max Mac：Q3_K 版本在 32K 上下文测试中，每秒生成 47 个 token。

Spark：SPARK-4Bit-Fast 版本在 16K 上下文测试中，每秒读入 717 个 token、生成 33 个 token。

Hy4 flash 的原始权重约为 410.27 GiB。为适配不同设备，腾讯混元开源了多个量化版本，包括通用的 Q4_K_M、在 M5 Max 上完成实测的 Q3_K、体积更小的 IQ2-AH，以及面向 Spark 的两个 4-bit 版本。

其中，Q3_K 的权重为 144.70 GiB，约为原始版本的 35%；IQ2-AH 的权重为 125.73 GiB，比原始版本减少约 285 GiB，存储占用降低约 69%。

官方比较了量化前后模型在演示文稿生成、软件工程和自动化任务中的表现。在四项评测中，Q3_K 与原模型的得分差距均不超过 0.4 分。例如，在 DeepSWE v1.1 中，得分从原模型的 64.6 分变为 64.3 分。

官方还比较了量化前后模型在演示文稿生成、软件工程和自动化任务中的表现。在四项评测中，Q3_K 与原模型的得分差距均不超过 0.4 分。例如，在 DeepSWE v1.1 中，得分从原模型的 64.6 分变为 64.3 分。面向 Spark 的 SPARK-4Bit 在 PPTGenBench 中得到 54.1 分，与原模型相差 0.1 分。

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