IT之家 11 月 26 日消息，在 11 月 25 日的「Origin 原点」2026 小鹏科技日活动中，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏宣布，小鹏图灵 AI 智驾将于 2027 年第二季度面向全球新购车用户提供订阅服务，服务开启前下订用户，智驾权益终身不变。

据新浪科技今日报道，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌对此发表了评价。对于小鹏即将开启的智驾付费模式，李斌直言：“买小鹏就趁早”。

李斌也透露：“现在我们的（智能辅助驾驶）付费订阅率我还是比较满意的，主要是来自二手车的用户，因为新车主目前都还在免费期。我认为 AD（智能辅助驾驶）的订阅是非常有必要的商业方式，AD 不停地需要维护、需要迭代，越往后要花的钱越多的。”

李斌强调：“如果没有一个可持续的商业模式去支持这件事情，我认为这些承诺是假的，因为到最后要花好多钱，而且越往后，你的分支越多，对用户的责任是巨大的。”

他还表示：“我认为反映智能驾驶的技术好不好使，就看两件事，一是用户愿不愿意付费（订阅率），另外一个是事故率。以后都不用搞评比了，用户愿不愿意付钱是真的。非常高兴看到越来越多的公司，包括小鹏选择走订阅的商业模式。”

IT之家注意到，何小鹏在发布会上解释称，智驾并不是一劳永逸的一次性开发，而是需要长期训练、持续迭代，因此在整个行业里的确有非常多的智能驾驶公司都陆续推出了智驾订阅服务，以支持智驾更好地研发与迭代。何小鹏认为，健康且合理的商业模型是维持用户体验不断提升的关键。