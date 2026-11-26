IT之家 11 月 26 日消息，本周，欧洲规模最大的卫星工厂在比利时正式落成启用。这推动欧洲在挑战埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的星链（Starlink）、减少对美国太空基础设施依赖的道路上又向前迈进了一步。

比利时私营卫星制造商 Aerospacelab 今年 9 月获得一份价值 24 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 175.4 亿元人民币）的合同，将负责制造欧盟 IRIS² 计划部署的 348 颗卫星中的 264 颗。IRIS² 正是欧盟为对标 SpaceX 旗下星链业务而推出的项目。

Aerospacelab 表示，该项目将“在 2030 年前构成欧洲自主、安全且具有韧性的连接基础设施的骨干”。自 11 月 30 日起，这座工厂将被命名为 Ectro。

这座位于比利时南部的新工厂采用椭圆形设计，建筑面积达 2 万平方米，由比利时国王菲利普（Philippe）亲自揭幕。据比利时王室宫廷介绍，该工厂每年最多可生产 500 颗卫星，届时将成为全球第三大卫星生产基地。据法新社（AFP）报道，员工预计明年 1 月进驻这座超级工厂，生产工作则计划在 2028 年底前启动。

卫星通信对日常生活和国家安全的重要性正日益凸显。其可为偏远地区以及军舰、战斗机等国防装备提供互联网接入，并让各国政府和军队在地面网络无法覆盖或遭到破坏时仍能进行安全通信。

不过，欧洲要挑战星链的主导地位，仍有很长的路要走。SpaceX 表示，其目前在近地轨道部署的星链卫星已超过 1.1 万颗，是全球规模最大的卫星星座，并计划将数量扩充至最多 10 万颗。

SpaceX 竞争者之一是亚马逊，其卫星业务 Amazon Leo 已部署超过 400 颗卫星，并计划先建成一个由 3200 多颗卫星组成的在轨星座。与此同时，法国 Eutelsat 通过旗下 OneWeb 星座在近地轨道运营着 600 多颗卫星。该公司还与 SES、Hispasat 一道组成 SpaceRISE 财团，负责开发和运营 IRIS² 项目。

欧盟委员会将 IRIS² 称为一项“战略资产，旨在面对星链等商业卫星星座，实现欧洲的太空主权”。该项目的目标是在 2029 年底前完成首次发射，并在其后不久开始提供初步服务。

今年 8 月，欧盟委员会与 SpaceRISE 财团宣布，将 IRIS² 的主体星座规模从 282 颗扩大到 348 颗，使其为欧盟各国政府提供的安全通信能力提升 60%。欧盟委员会表示，国防与安全领域的应用需求是此次扩大项目规模的主要推动因素。