IT之家 11 月 26 日消息，本月早些时候，华为官方宣布，HUAWEI WATCH GT 6 系列手表推出鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.108 SP8 版本升级，开始分批推送给 6.1.0.117 SP6 / 6.1.0.118 SP10 / 7.0.0.107 SP7 / 7.0.0.107 SP10 / 7.0.0.107 SP13 版本上的用户。

在官方当时发布的更新日志中，新版本主要带来了手表支持微信来电接听和挂断、增强录音机同步能力，以及支持耳机与手表配对同步功能。

IT之家注意到，目前新版本已开启陆续推送，最新的更新日志显示，该款手表还下放了“高血糖风险评估”功能。完整更新日志如下：

新增 1.配对 HarmonyOS 7.0.0.115 及以上版本的手机，手表支持微信来电接听和挂断（请将华为运动健康应用更新至 17.0.10.165 及以上版本，运动健康服务更新至 17.0.10.300 及以上版本）。

2. 华为创新研究应用新增血糖健康研究项目，可在手表侧直接启动高血糖风险评估 。

3.增强录音机同步能力，支持录音文件同步至安卓、iOS 手机的华为运动健康应用，可在华为运动健康应用 > 设备 > 录音机查看（请将华为运动健康应用更新至最新版本）。

4.搭配华为手机和华为耳机使用时，支持耳机与手表配对同步，自动连接以及混音播报功能（请将华为运动健康应用更新至最新版本）。 优化 1.优化滑雪功能的使用体验。

2.优化日历卡片右滑返回体验。

3.优化睡眠测量算法，提升睡眠监测准确性。

4.优化与 iOS、安卓手机的配对连接体验，新增配对连接提示。

5.优化系统性能和稳定性。

华为 WATCH GT 6 系列智能手表“高血糖风险评估”截图如下：

相关阅读：