华为 WATCH GT 6 系列手表 HarmonyOS 7 公测版开推：系统界面焕新、新增光穹等表盘

IT之家 9 月 29 日消息，华为 WATCH GT 6 系列智能手表已于昨日开启 HarmonyOS 7 公测版升级尝鲜招募。
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IT之家附华为 WATCH GT 6 系列手表此次更新内容如下：
新增
1.系统界面焕新升级，表盘及多任务列表等新增光影效果，锻炼记录等页面更具层次感，为您呈现更舒适的交互体验
2.新增光穹表盘，柔和流光漫过盘面，光影层次细腻通透，将静谧和灵动凝于腕间
3.新增萌宠微运动表盘，点击右下角图标即可体验微运动，跟随熊猫一起动起来，解锁不同城市表盘背景，让运动充满探索乐趣
4.新增万象模块表盘，支持自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件，轻松打造好看又好玩的专属表盘
5.情绪健康新增毛茸茸和星尘主题，给心情换个新皮肤，以柔软或辽阔，接住您此刻的心情（情绪健康应用 > 设置 > 主题）
6.支持在手表侧激活脉搏波心律失常分析
7.健康三叶草升级为健康生活应用，新增饮食维度，在华为运动健康应用配置相关打卡任务后，即可解锁四叶草模型，多维度助您养成健康生活好习惯
8.设置中“常亮显示”更名为“熄屏显示”，同时控制中心支持添加熄屏显示快捷入口
9.闹钟应用全新改版，带来更个性化的唤醒体验：
1) 支持闹钟铃声单独设置，您可自由更换闹钟系统铃声
2) 支持单个闹钟选择振动强度，同时振动支持与铃声同步，让振动节奏更贴合您的偏好（闹钟 > 新建或编辑闹钟 > 闹钟铃声 > 振动）
10.支持连接高阶功率计和骑行台，让每一次骑行训练都有据可依，科学提升骑行表现（设置 > 更多连接 > 运动健康设备管理）
11.滑雪运动升级：
1) 滑雪新增室内单板、室内双板运动类型，室内也能提供专业的滑雪数据监测
2) 户外滑雪双板和单板运动新增转弯等数据展示，数据更丰富
3) 新增支持滑雪地图和滑雪轨迹显示
4) 滑雪锻炼记录新增滑降统计
12.锻炼记录新增 AI 解读按钮，需要时一键生成，不需要时不打扰
优化
优化骑行锻炼记录的坡度展示，支持上坡和下坡坡度区分，数据更清晰直观