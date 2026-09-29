华为 WATCH GT 6 系列手表 HarmonyOS 7 公测版开推：系统界面焕新、新增光穹等表盘

1.系统界面焕新升级，表盘及多任务列表等新增光影效果，锻炼记录等页面更具层次感，为您呈现更舒适的交互体验

2.新增光穹表盘，柔和流光漫过盘面，光影层次细腻通透，将静谧和灵动凝于腕间

3.新增萌宠微运动表盘，点击右下角图标即可体验微运动，跟随熊猫一起动起来，解锁不同城市表盘背景，让运动充满探索乐趣

4.新增万象模块表盘，支持自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件，轻松打造好看又好玩的专属表盘

5.情绪健康新增毛茸茸和星尘主题，给心情换个新皮肤，以柔软或辽阔，接住您此刻的心情（情绪健康应用 > 设置 > 主题）

6.支持在手表侧激活脉搏波心律失常分析

7.健康三叶草升级为健康生活应用，新增饮食维度，在华为运动健康应用配置相关打卡任务后，即可解锁四叶草模型，多维度助您养成健康生活好习惯

8.设置中“常亮显示”更名为“熄屏显示”，同时控制中心支持添加熄屏显示快捷入口

9.闹钟应用全新改版，带来更个性化的唤醒体验：

1) 支持闹钟铃声单独设置，您可自由更换闹钟系统铃声

2) 支持单个闹钟选择振动强度，同时振动支持与铃声同步，让振动节奏更贴合您的偏好（闹钟 > 新建或编辑闹钟 > 闹钟铃声 > 振动）

10.支持连接高阶功率计和骑行台，让每一次骑行训练都有据可依，科学提升骑行表现（设置 > 更多连接 > 运动健康设备管理）

11.滑雪运动升级：

1) 滑雪新增室内单板、室内双板运动类型，室内也能提供专业的滑雪数据监测

2) 户外滑雪双板和单板运动新增转弯等数据展示，数据更丰富

3) 新增支持滑雪地图和滑雪轨迹显示

4) 滑雪锻炼记录新增滑降统计