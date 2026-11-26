IT之家 11 月 26 日现场消息，在今晚的 2026 华为乾崑生态大会上，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志宣布，华为乾崑智驾车位到车位 3.0 功能支持全国超 150 万园区。
靳玉志强调，华为乾崑智驾的车位到车位 3.0 功能任意车位到任意车位都可用，且无需记忆，陌生园区也可以用，宣传“首趟即可用”。
据IT之家此前报道，今年 8 月，华为乾崑智能汽车解决方案官方宣布，华为乾崑智驾车位到车位累计使用次数突破 1 亿次，辅助泊车累计使用突破 10 亿次。
华为乾崑智驾 ADS 5 各版本配置及对应核心功能如下：
硬件配置
华为乾崑智驾 ADS 5
|ADS Max
|ADS Pro
|ADS SE
|激光雷达
|896 线双光路图像级激光雷达
|舱内激光视觉 Limera
|—
|摄像头
|11 个
|11 个
|10 个
|毫米波雷达
|3 个 / 5 个（含 1 套分布式毫米波雷达）
|3 个
|3 个
|高精度固态激光雷达
|0 / 3 个 / 4 个
|—
|—
|超声波雷达
|12 个
|12 个
|12 个
核心功能
华为乾崑智驾 ADS 5
|ADS Max
|ADS Pro
|ADS SE
|核心功能
|六维安全
|六维安全
|基础安全
|高速领航辅助 NCA
|高速领航辅助 NCA
|高速领航辅助 NCA
|城区领航辅助 NCA
|城区领航辅助 NCA
|城区车道巡航辅助 LCC
|园区领航辅助 NCA
|园区领航辅助 NCA
|泊车辅助
|漫游巡航辅助 RCA
|泊车辅助
|—
|车位到车位
|—
|—
|泊车辅助
|—
|—