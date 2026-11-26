IT之家 11 月 26 日消息，想在罪恶都市（Vice City）充分享受视觉盛宴？你可能得多掏一点电费。德国能源供应商 Rabot Energy 测算出了在四款主机上分别游玩 80 小时《GTA 6》所需的电费，并揭示了电视开启 HDR 模式会让电费增加多少。

《侠盗猎车手 VI》（Grand Theft Auto VI）自 11 月 19 日发售以来，数百万玩家已花费大量时间探索虚构的莱奥尼达州。

德国能源供应商 Rabot Energy 发布了一份分析，把现有的硬件功耗实测数据与游戏发售周末（11 月 19 日至 22 日）记录的德国电价结合起来。若在傍晚时段游玩 80 小时，搭配 55 英寸电视的 Xbox Series S 是最省钱的组合，电费为 5.82 欧元（IT之家注：现汇率约合 42.5 元人民币）。Xbox Series X 以 8.32 欧元（现汇率约合 60.8 元人民币）紧随其后，PlayStation 5 与 PS5 Pro 在关闭 HDR 的情况下分别为 10.52 欧元（现汇率约合 76.9 元人民币）和 11.06 欧元（现汇率约合 80.8 元人民币）。

耗电大户并非主机，而是处于 HDR 模式的电视，其功耗甚至可能超过主机本身。Rabot 以两款 55 英寸、120 Hz 电视作为参考显示设备：TCL 55C7K Mini-LED 和 LG OLED C5。这两款电视的 HDR 额定耗电量均高于 Xbox Series X 的游戏功耗预估值。在 SDR 模式下，两款电视的功耗约为 76 瓦；开启 HDR 后，LG OLED C5 的额定耗电量升至 191 瓦，TCL 55C7K 则达到 242 瓦。Rabot 在成本估算中采用了较低的 LG OLED C5 的 HDR 功耗数据。

在测试 PS5 与电视的组合时，Rabot 发现，改用能效更高的那台电视（LG）并开启 HDR，会使 PS5 整套设备的耗电量从 23.3 千瓦时升至 32.5 千瓦时，账单因此多出 4.16 欧元（现汇率约合 30.4 元人民币）。相比之下，在开启 HDR 的情况下把 80 小时游戏时间全部从傍晚挪到深夜，也只能省下 1.55 欧元（现汇率约合 11.3 元人民币）。需要说明的是，这些都是基于德国电价的估算结果。

为省下几十元钱，你会关掉 HDR 吗？