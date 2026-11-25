IT之家 11 月 25 日消息，Take-Two 证实，正是其发起投诉，下架了 Leonida 项目。这是规模最大的粉丝项目，目标是让泄露的 Xbox Series 版《侠盗猎车手 6》（GTA 6）能够在电脑上原生运行，而这家发行商的打击范围并不只限于主代码仓库。

IT之家注意到，GitHub 公开的 Take-Two 数字千年版权法投诉通知证实了这件事，这份通知由公司知识产权合规团队提交，针对 NotRexed 的 Leonida 仓库以及它的两千九百多个复刻分支仓库，GitHub 最终一共处理了 3007 个仓库的下架请求。

通知写明，2026 年 11 月 20 日，来自 Xbox Series 版本《侠盗猎车手 6》的被盗游戏文件遭到公开传播，Leonida 仓库在次日上线。

那为什么要针对一个本身不附带游戏本体的项目？Leonida 的说明文档要求用户自行准备 Xbox Series 版游戏文件，但 Take-Two 认为这种“自备文件”的提示属于“刻意误导”。该公司称，结合项目上线时间，以及其明确围绕《侠盗猎车手》开发的定位，用户能拿来使用的文件只可能是泄露版本。

在 Leonida 项目关停时，其 Discord 服务器和 GitHub 仓库一并消失，当时 Rockstar 没有做出回应，外界只能依靠项目主开发者诺特雷克斯德（NotRexed）的说法判断情况，这份通知补齐了当时缺失的信息。

Take-Two 还表示，这个仓库属于《侠盗猎车手 6》的衍生作品，违反了 Rockstar 服务条款的 2.3 条，该条款禁止用户对旗下游戏进行反编译、解密以及逆向工程。

值得一提的是，这份《侠盗猎车手 6》电脑端移植相关的开发工作并没有停下。一个名为 Leonida Continued 的项目已经在 GitHub 上线，保留了诺特雷克斯德（NotRexed）全部的提交记录，不过项目说明里写着游戏“目前还无法启动”。另外一个名为 VIctory 的项目状态页面显示，其现在已经可以加载游戏世界，并且渲染出首个任务的开场画面，帧率只有每秒一到两帧。

这两个项目都宣称，只会使用用户本人合法持有的文件，而这套说辞正是 Take-Two 刚刚驳回的抗辩理由。Rockstar 至今还没有官宣《侠盗猎车手 6》的电脑版本，现阶段大家能够获取、使用的文件，只有 Cyberleek 泄露出来的版本。