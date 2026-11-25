IT之家 11 月 25 日消息，去年 6 月 GTA 圈内消息人士 GameRoll 曾爆料称，《侠盗猎车手 6》里可进入的建筑数量超过 700 座。不少玩家觉得这个目标过于大胆，猜测实际数量会低不少。但游戏发售后，一名玩家统计的结果比当初的爆料还要高出一倍以上：在一共统计的 5588 栋建筑里，有 1563 栋可以进入。

大量可进入建筑让玩家十分惊叹。这份统计数据暂时很难独立核验，但社区里很多玩家都认为这个数字具备可信度。而更让玩家称道的，是 Rockstar 在室内场景上的细节打磨，也让开放世界探索变得很有收获。

IT之家注意到，该讨论帖点赞最高的一条评论分享了这样一处房子：建筑标注为可进入，却无法从正门进入。玩家绕着房子搜寻后，在后院灌木丛后方找到了隐蔽的地下室入口。这名用户写道：“游戏会奖励愿意探索的人，这种体验很棒。”

还有其他玩家分享经历，在不起眼的谷仓里找到稀有载具、在私人住宅内发现藏钱保险柜，或是遇上风格奇特的随机事件。一名 Reddit 用户甚至说，他在罪城找到一家现实里自己和妻子常去的小众酒店，游戏里还原了大堂、屋顶露台、泳池和吧台。早在游戏发售前就有线索表明，Rockstar 参考现实地点搭建了部分建筑模型。