IT之家 11 月 25 日消息，如果你感觉到处都有人看、直播《侠盗猎车手 6》（GTA 6），YouTube 放出的数据印证了这股热潮。

IT之家注意到，YouTube 在当地时间周二的博客文章里，介绍了这款口碑大作引爆全网的热度：11 月 19 日发售当天，标题带有《GTA 6》的视频全球观看量超 35 亿次。

数据显示，GTA 全系列相关内容在 YouTube 累计播放量已经突破 9000 亿次；而在正式发售之前，专门和 《GTA 6》 相关的视频就已经拿到 400 亿播放。

除 YouTube 创作者之外，Twitch、Kick 平台的主播也在发售当天刷新了直播纪录。直播数据分析平台 Streams Charts 统计：Twitch 峰值观看 250 万人，Kick 为 131 万人（该平台统计的 YouTube 峰值是 322 万，低于 YouTube 官方公布数值），三家平台合计峰值在线观看人数达到 791 万。

作为参照，YouTube 单条视频 24 小时播放纪录依旧属于韩团 BTS，他们 2021 年《Butter》单曲 MV 首日播放 1.082 亿次，打破了自身《Dynamite》1.011 亿的首日纪录。

不过 《GTA 6》 拿下了非音乐类视频的 24 小时首播纪录：2023 年 12 月放出的首支预告片，24 小时收获 9300 万播放。

为配合这波热度，YouTube Live 上线了 《GTA 6》专属互动功能，包含屏幕上的通缉星级特效（主角杰森和露西亚被警方追捕时出现的五星标识），还有短视频 Shorts 特效，创作者可以使用罪城背景。