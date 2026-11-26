IT之家 11 月 26 日消息，拓竹今晚发布了 S1 手持 3D 扫描仪，售价 11,999 元起，首发 11,499 元起。

拓竹 S1 采用人体工学设计，按键与滚轮集中于握持位置，仅用拇指即可完成开关机、暂停、调节显示大小等操作，支持全程单手完成扫描作业。

机身内置 4800mAh×2 电池，在高功率扫描模式下可实现至高 3.5 小时续航，同时支持 60W Max 快速充电，摆脱了传统无线扫描仪需要外接电源模块的束缚。

拓竹 S1 内置 Wi-Fi 6 高速局域网模块，支持有线、无线两种连接模式，扫描画面可实时同步至电脑；机身配备 3.5 英寸高清触控屏，无需外接屏幕即可直观查看扫描进度、调整扫描模式与参数，扫描全流程仅靠机身上的屏幕即可完成。

扫描硬件方面，拓竹 S1 支持蓝色激光与红外散斑两种光源，可切换 34 束蓝激光交叉线、7 束蓝激光平行线、单束蓝激光、红外散斑四种扫描模式，兼顾不同场景需求。

精度参数上，拓竹 S1 扫描时的体积精度可达 0.02mm+0.06mm/m，蓝色激光模式下每秒至高 90 帧高速捕捉，内置 RGB 彩色相机可如实还原物体本色，既可以捕捉小型精密零件的细微结构，也可以复现艺术品的真实色彩纹理。

配套 Bambu Scan 专业扫描软件为设备提供完整功能支持：首先内置智能参数推荐功能，用户仅需回答 5 个问题，软件即可自动匹配适配的光源类型与扫描参数；同时预置 14 类原生场景预设，覆盖人脸、人体、桌面模型、大型模型、迷你手办、文物艺术品、汽车零部件、小型零件、黑亮件、通用小型物体、中大型零件等高频扫描场景，选中对应场景即可免设置一键开扫。

软件还内置快速测量、雕刻、三维热力图、特征拟合、坐标摆正、创建特征、特征测量、添加参考模型共 8 项高级后处理编辑工具，购买设备后全部功能免费开放，无需额外付费；扫描完成的模型可一键导入 Bambu Studio，直接对接拓竹 3D 打印机完成打印，打通从扫描到成品的完整工作流。

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