IT之家 11 月 26 日消息，腾讯今日宣布，11 月 25 日，腾讯生命科学实验室的一项 AI for Science 研究成果，正式以第一单位登上《Nature》主刊。

据介绍，腾讯用 AI 挑战了药物研发领域的一个前沿难题：高活性双靶点治疗性多肽的从头设计。通俗来说，就是不依赖已有的分子模板，从零开始设计一把能打开两把锁的“钥匙”，为复杂疾病的治疗提供新的可能。

围绕这个问题，团队经过长期探索，研发了 AI 平台 ORIDTP，将扩散生成模型、双目标强化学习、柔性多肽亲和力建模与生物学实验相结合，跑通了一套“计算设计 — 实验验证 — 反馈优化”的研发闭环。

▲ ORIDTP 是一个用于设计高活性双靶点肽的 AI 平台

这让传统依赖大规模分子库盲筛的研发模式，转向 AI 驱动的小样本精准迭代。每轮实验仅需测试约 15 条多肽。团队已在两个机制迥异的药理方向完成验证：

减重降糖 ：在肥胖及糖尿病小鼠模型中，以低于对照药物的摩尔剂量，观察到显著的减重与控糖效果。

肿瘤免疫：在特定人源靶点敲入小鼠肿瘤模型中，候选分子使肿瘤体积较对照组减少 94.2%。

目前，研究仍处于临床前阶段，尚未开展人体临床试验。

▲ 双靶点多肽在基因敲入小鼠中的抗肿瘤活性

目前，ORIDTP 已部署至一站式生命科学 AI 工作台「腾讯健康 BioNexus」，面向科研社区开放，也可以在 WorkBuddy 找到它。

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