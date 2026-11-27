IT之家 11 月 27 日消息，彭博社昨日（11 月 26 日）发布博文，报道称德国软件巨头思爱普（SAP）正考虑在一轮以人工智能为核心的重组中，裁减至少 1 万个工作岗位。该规模约相当于 SAP 全球员工总数的 9%，最终裁员人数尚未确定，后续或因公司与劳工代表的协商结果而有所调整。

IT之家查询公开资料，思爱普成立于 1972 年，总部位于德国沃尔多夫，是全球企业应用软件的重要供应商，是“欧洲市值最高的软件公司”。其核心产品帮助企业完成财务、供应链、采购、人力资源、销售和运营等流程的数字化管理。

知情人士称，SAP 管理层正推动软件业务向 AI 时代转型，要求各部门梳理可以精简的岗位和业务环节。产品与工程部门、销售部门被视为此次重组的重点领域。公司计划将 AI 工具更深入地整合到其企业应用软件中，同时调整产品开发和销售模式，以适应客户需求和市场竞争的变化。

此次拟议裁员若最终落实，将是该公司不到三年内的第二轮大规模重组。SAP 曾于 2024 年启动一项涉及约 1 万个职位的重组计划，主要通过自愿离职和员工再培训等方式推进；由于同期仍在招聘，公司整体员工规模并未出现明显下降。

值得注意的是，SAP 近期业绩并不疲弱。该公司第三季度营收同比增长 13%，达到 102.7 亿欧元，经营利润增长 18%，达到 29.3 亿欧元。管理层推动重组，更多被外界解读为在 AI 竞争加剧背景下，重新配置资源、提高组织效率。

SAP 首席执行官克里斯蒂安 · 克莱因正推动“AI 优先”的发展战略，希望借助生成式 AI 和智能体，把传统企业软件升级为更自动化的工作平台。

针对裁员传闻，SAP 回应称，公司会持续检视组织架构，以配合发展战略和客户需求，但拒绝就是否计划裁员作出具体评论。