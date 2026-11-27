IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（11 月 26 日）发布博文，报道称谷歌旗下视频平台 YouTube 近日将一条指向 Mozilla Firefox 官方网站的链接，判定为违反“垃圾信息、欺骗性行为和诈骗政策”的内容并予以移除，引发外界对平台自动审核机制和内容治理透明度争议。

该事件的起因是 All Things Secured 频道上传制作的《谷歌替代方案？减少对谷歌产品依赖的 6 种方法》视频，内容本身主要介绍减少对谷歌服务依赖的方法。该频道主要关注隐私与安全类相关内容，IT之家发稿前查询，该频道订阅者数量为 43.7 万。

根据该频道创作者在社交平台 X 上发布的截图，YouTube 移除的对象是视频中的 Firefox 官网链接，而非创作者的整个频道。谷歌方面澄清，并未对该频道施加正式警告或处罚，似乎将此次情况视为首次政策违规。

对此该媒体指出，该视频所涉及的 firefox.com 是 Mozilla 官方运营的合法网站，并非仿冒站点或恶意链接。Mozilla 此前也曾明确指出，firefox.com、mozilla.com、mozilla.org 等均属于其官方域名，用户应通过这些域名访问官方服务和登录页面。

该媒体认为目前尚无公开证据表明谷歌或 YouTube 有意针对 Firefox，或试图阻止用户转向竞争对手浏览器。该事件更可能是一次自动化内容审核造成的误判；但 YouTube 尚未公开说明具体触发原因，也未披露审核是由人工完成还是由系统自动执行。