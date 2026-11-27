IT之家 11 月 27 日消息，在 Anthropic，AI 正在改变软件工程师的晋升标准。据《商业内幕》今天（27 日）报道，Anthropic 平台工程负责人凯特琳 · 莱斯近期谈到了 AI 对工程师职业发展的影响。她指出，AI 普及后，单纯以项目完成时间来判断工程师是否具备晋升条件，已经没有过去那么大的参考价值。

过去需要数年才能完成的工作，现在几个月就能完成。相比项目耗时，她的团队更看重降低系统延迟、避免事故等实际成果。“归根结底，还是看实际影响。”

随着 AI 智能体加速软件开发，工程师创造价值的方式也在发生变化。莱斯认为，工作的重点正从编写代码转向“协调”：既要让团队成员与智能体有效配合，也要知道如何把一个想法转化为高质量的产品发布成果。

莱斯对此总结道：“实现环节所占的比重会大幅缩小，缩小得非常明显。”

Anthropic 内部的变化，预示着整个职场或将面临一道更普遍的难题：当 AI 工具能够大幅压缩复杂工作的完成时间，管理者该如何重新评估员工的专业能力、职业成长，以及他们能否胜任更高级别的职位？

Anthropic 对这一变化有着直接体会。其 Claude Code 编程工具在全球拥有数十万名用户，Anthropic 自己的工程师也在使用。公司在 IPO 申报文件中披露，截至 9 月 30 日，每年在 Claude 上支出至少 10 万美元（IT之家注：现汇率约合人民币 66.6 万元）的客户已超过 11900 家。

莱斯认为，AI 带来的效率提升，尤其给资深工程师的绩效评价提出了新的问题：究竟怎样才算表现出色？她解释道：“随着工程师的职级不断提高，每个人负责的问题领域和系统都会变得截然不同。我们一直在调整评估方法，试图判断每个人承担的工作究竟有多复杂。”

AI 也在改变招聘方式。莱斯透露，她的团队试验了一种新的面试形式，不再只考察候选人的传统编程能力，还会测试能否借助编程智能体完成实际工作。测试的具体项目，就包含检查智能体编写的代码，或与智能体合作搭建系统。

之所以作出这样的调整，是因为团队发现，有些候选人在其他面试环节表现优异，却没能通过手写代码测试。“这是一次重大转变。我们正在寻找最合适的评估方式，以真正判断一个人能否熟练运用这些工具完成工作。”