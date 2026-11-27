IT之家 11 月 27 日消息，此前有育碧内部人士爆料称，开发者在提出新游戏项目时，必须解释为什么不打算使用 AI。

针对 Vertical Slice 此前的报道，育碧在回应中没有直接否认这一说法，只是强调公司并未在全公司范围内强制推行 AI。声明提到：“我们鼓励各团队探索 AI 能够在哪些方面发挥作用，为工作创造价值。”

声明同时强调，上述举措并不意味着所有项目都必须使用生成式 AI。各团队需要自行判断，这些技术是否适合自己准备开发的游戏，以及希望为玩家带来的游戏体验。

此前接受 Vertical Slice 采访的内部人士称，自己在 AI 问题上感到“被逼到了墙角”，管理层则认为，在游戏开发中使用 AI 已经不可避免。据这些人士透露，公司尤其希望在游戏早期演示版本中引入 AI，以加快开发速度。

受访者将这种压力归因于 CEO 伊夫 · 吉列莫：“他把自己的前途押在这项技术上，并要求公司其他人跟着走”。

就在不久前，育碧宣布成立一家新子公司，专门利用 AI 推动游戏玩法创新。新团队由此前参与育碧 AI 射击游戏技术演示项目《Teammates》的人员组成。

据IT之家了解，今年以来，育碧在大规模重组业务的同时，接连进行了多轮裁员。一名消息人士感叹，感觉每隔一两周就会有人举办离职告别派对。

员工们还表示，随着人员不断减少，各团队的工作负担已经沉重到“难以承受”的程度。

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